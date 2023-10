Le changement d'heure peut vous faire perdre des centaines d'euros - une étude chiffre le manque à gagner

Le changement d'heure nous fait-il encore vraiment économiser de l'énergie ? Beaucoup en doutent et certains estiment même qu'il nous fait perdre de l'argent.

L'objectif du changement d'heure est d'économiser de l'énergie et donc de l'argent en utilisant mieux la lumière naturelle. Mais depuis des années, ces gains sont de plus en plus remis en question. Il y a 20 ans, les experts assuraient que les économies étaient conséquentes, de l'ordre de 1200 GWh gagnés par an en France. Il y a quelques années, la Commission européenne a évalué que les gains étaient finalement "marginaux", représentant une économie comprise entre 0,5 et 2,5% en fonction des pays concernés.

Les toutes dernières études de l'Ademe, l'Agence de transition écologique, tablent plutôt sur une économie d'électricité de 350 GWh d'électricité, soit seulement 0,07% de notre consommation d'électricité totale aujourd'hui. Tout ceci grâce, notamment, à la généralisation de systèmes d'éclairage et d'ampoules plus performants et économes.

Désormais, certains se demandent si ce gain n'est pas en train de se transformer en perte d'argent pour votre porte monnaie. Une récente étude britannique affirme très sérieusement que supprimer le changement d'heure en octobre permettrait d'économiser 400 livres sterling (460 euros) par foyer et par an.

Les travaux ont été menés l'an dernier et publiés par l'Université Queen's de Belfast. Leurs résultats montrent que la demande sur le réseau énergétique britannique diminuerait jusqu'à 10% si le passage à l'heure d'hiver n'avait pas lieu.

Le professeur Aoife Foley, du département de génie mécanique et aérospatial de l'université, s'en est expliqué : "Cela réduirait la demande électrique commerciale et résidentielle, car les gens quitteraient leur travail plus tôt et rentreraient chez eux plus tôt, ce qui signifierait moins d'éclairage et de chauffage". De nos jours selon lui, la demande d'électricité est au maximum entre 17 heures et 19 heures en Europe occidentale, ce qui peut entraîner des difficultés pour le réseau.

Il ajoute en faisant référence au conflit en Ukraine : "Il ne fait aucun doute qu'en renonçant à l'heure d'hiver, nous économiserions beaucoup d'énergie, réduirions nos factures et nos émissions de carbone pendant cette guerre énergétique, et surtout pendant cette crise inflationniste".

Les calculs des universitaires ne tiennent pas compte de la consommation de gaz ni d'électricité utilisée par les entreprises. Selon le professeur Foley, cela signifie que les économies d'énergie peuvent être potentiellement "encore plus importantes".

Une autre étude approfondie mais très peu connue allait déjà dans ce sens en 2008 : des chercheurs de l'État de l'Indiana avaient évalué l'impact économique du changement d'heure. Ils avaient identifié une augmentation significative de la demande d'électricité pendant les semaines suivant le passage à l'heure d'été. Plus précisément, la demande d'électricité a avait augmenté de 1% pendant les semaines suivant ce changement horaire.

Pourquoi ? Selon leur étude, les journées soudainement plus longues et plus chaudes qui accompagnent le début de l'heure d'été créaient un effet psychologique et incitaient de ce fait les habitants de l'Indiana à utiliser davantage la climatisation pour contrer la chaleur !