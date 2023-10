Tempête Ciaran, en direct : les prévisions revues, des TER annulés par dizaines

Météo France place déjà trois départements bretons en vigilance orange pour la soirée du mercredi 1er novembre et envisage la vigilance rouge. La SNCF a déjà annulé de nombreux trajets de TER.

L'essentiel La tempête Ciaran traverse l'Atlantique et gagne en puissance avant de toucher les côtes françaises. Le système dépressionnaire doit souffler ses premières bourrasques sur les côtes bretonnes dans la soirée du mercredi 1er novembre avant de fouetter une partie du pays sur la journée du 2 novembre.

Alors que l'ampleur du phénomène décrit comme "assez exceptionnel" est encore difficile à anticiper, Météo France affine ses premières prévisions. Trois départements sont placés en vigilance orage pour les vents à compter de 21h ce mercredi : le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Morbihan. Ces territoires seront les premiers et peut-être les plus durement touchés par la tempête. "Il reste des incertitudes sur l'intensité des rafales de vent" mais il est établi que certaines seront "extrêmement violentes" prévient Météo France : "On attend jusqu'à 150 à 170 km/h potentiellement sur le littoral". Un avis qui rejoint celui de Météo Bretagne.

En direct

17:29 - Des vagues allant jusqu'à 10 mètres Si les départements du littoral atlantique devront se méfier de la puissance du vent, il faudra également faire attention au "vagues très fortes" qui pourraient se former sous l'effet de la tempête Ciaran et faire courir un risque de vagues-submersions. "La façade atlantique sera concernée par des très fortes vagues, de l'ordre de 8 à 10 mètres vers la Bretagne" ce jeudi, a prévenu Météo France. Des vagues de 6 à 8 mètres pourraient également survenir en bordure de Manche. L'Observatoire français des tornades et des orages violents Kéraunos redoute de son côté des vagues allant jusqu'à 13 mètres de hauteur. 17:07 - Des rafales jusqu'à 150 à 170 km/h "Il reste des incertitudes sur l'intensité des rafales de vent" lors du passage de la tempête Ciaran, mais Météo France s'attend à des bourrasques extrêmement violentes notamment sur les côtes bretonnes du Finistère et des Côtes d'Armor où des pointes allant de 150 à 170 km/h sont annoncées dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est là que les rafales seront les plus puissantes, mais elles seront également violentes dans l'intérieur des terres bretonnes avec des vents estimés entre 120 et 140 km/h dans le Finistère, puis entre 90 et 130 km/h dans le reste de la Bretagne. 16:45 - La circulation des TER interrompue dans 5 régions jeudi Des mesures de sécurité sont déjà prises à l'approche de la tempête Ciaran. La SNCF a ainsi annoncé "une interruption totale du trafic" sur certaines de ces lignes pour la journée de jeudi. "L’ensemble des lignes TER des régions Bretagne, Pays de Loire, Normandie et Centre Val de Loire, à l’exception de la ligne Paris Bercy-Nevers qui circule normalement" est concerné par l'arrêt de la circulation. Les lignes TER de la région Hauts-de-France se sont ajoutées à la liste dans l'après-midi. 16:28 - Des vigilances rouges possibles selon Météo France Le déclenchement de vigilance rouge dans certains départements lors du passage de la tempête Ciaran est une possibilité que n'écarte pas Météo France. Au contraire, l'agence météorologique juge possible que des alertes d'un tel niveau soit mise en place pour les vents violents apportés par la dépression notamment pour la journée de jeudi, et plus particulièrement pour la première moitié de journée. 16:20 - Déjà trois départements en vigilance orange La tempête Ciaran doit gagner les côtes française, et plus particulièrement le littoral breton ce mercredi 1er novembre dans la soirée. D'ici là les prévisions peuvent encore évoluer, mais Météo France a d'ores et déjà placé trois départements en vigilance orange pour le vent : le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan. Ce sont logiquement les trois départements de la pointe bretonne qui sont les premiers concernés par une alerte, mais la liste pourrait et devrait s'allonger au fil du passage de la tempête. Le Finistère et le Morbihan sont également placés en vigilance orange pour pluies-inondations. L'alerte est prévue pour commencer mercredi à partir de 21 heures.

Tout savoir sur la tempête

Les prévisions et risques de submersion

Des rafales jusqu'à 150 km/h et des vagues de 10 mètres

Un large quart nord-ouest va être balayé par la tempête Ciaran et ses vents violents. Les rafales devraient être plus puissantes sur les côtes bretonnes et normandes avec des bourrasques entre 120 et 150 km/h. L'Observatoire français des tornades et des orages violents évoque des pointes jusqu'à 160 km/h localement. Et s'il devrait perdre progressivement en puissance à force de s'enfoncer dans les terres, le vent devrait rester violent : des rafales entre 110 et 120 km/h sur la Normandie et les Pays de la Loire et entre 90 et 110 km/h en approche de l'Ile-de-France sont annoncées. La tempête pourrait même souffler jusqu'en limite des Hauts-de-France et de la Nouvelle Aquitaine.

Le vent de la tempête Ciaran devrait s'accompagner d'un "phénomène de vagues submersion" avec "de très fortes vagues attendues" sur toute la façade atlantique. Météo France annonce des vagues entre 8 et 10 mètres sur tout le pourtour océanique. L'observatoire Kéraunos redoute des vagues mesurant jusqu'à 13 mètres. Il faudra être vigilant au risque de submersion et d'inondation qui sera renforcé par la pression atmosphérique assez basse qui surélèvera le niveau de l'eau. Des précipitations "parfois soutenues" sont également évoqué par les prévisionnistes.

Les risques de vagues-submersions sont particulièrement redoutés dans les départements de la façade atlantique déjà touchés par le tempête Céline lors du dernier week-end d'octobre. Des inondations sont déjà survenues dans certaines villes du littoral comme au Cap-Ferret, à Noirmoutier, à Quimper ou encore à Pornic et les marées étaient plus importantes.

Quelles régions seront touchées ?

La Bretagne sera touchée et pourrait être la région la plus exposée à la tempête Ciaran. Trois de ses départements sont déjà en vigilance orange pour la nuit du 1er au 2 novembre, car c'est par la pointe bretonne que la dépression va arriver en France avant de s'enfoncer dans les terres du quart nord-ouest. Le littoral breton et les côtes normandes sont à surveiller.

Les terres de Normandie et des Pays-de-la-Loire pourraient également être touchées, de même que les régions des Hauts-de-France, de l'Ile-de-France et du Centre-Val de Loire bien que dans ces territoires le risque semble pour l'heure moins important selon Météo-France.

Dans une moindre mesure, quelques départements du sud-ouest notamment la Gironde et les Landes pourraient être balayés par la queue de la tempête dans la nuit du 2 au 3 novembre avec des vents à 100 km/h et des vagues entre 6 et 7 mètres, voire jusqu'à 10 mètres exceptionnellement dans le golfe de Gascogne. A noter que la trajectoire définitive de la tempête n'est pas encore arrêtée et que les prévisions pourraient être ajustées.

Une tempête renforcée par le courant jet-stream

La tempête Ciaran doit gagner en puissance lors de sa traversée de l'Atlantique. Cette dépression en provenance du continent américain enfle sous l'effet des vents très puissants du "courant jet-stream". Le courant est une sorte de couloir long de plusieurs milliers de kilomètres dans lequel les dépressions circulent librement. Il marque en quelque sorte la séparation entre l'air froid venant du pôle nord et de l'air chaud issu des tropiques, un contraste qui ne fait que renforcer les dépressions.