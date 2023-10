Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 30 octobre 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS LOTO. Pour ce premier tirage Loto de la semaine, la FDJ propose une cagnotte de huit millions d'euros. Les résultats seront à retrouver dans cette page vers 21 heures.

[Mis à jour le 30 octobre 2023 à 19h09] Non, vous ne rêvez pas ! La semaine commence bien par un tirage du Loto de huit millions d'euros. Comme pour chaque tirage, vous avez jusqu'à 20h15 pour tenter votre chance. Il vous faudra dépenser 2,20 euros, prix de la grille classique. Comment jouer ? C'est très simple. En vous rendant dans un point de vente agréé ou sur le site de la Française des jeux. Une fois face à votre grille, cochez cinq chiffres parmi les 49 proposés et un numéro Chance entre les 10 possibles afin de composer une combinaison qui, espérons-le, sera gagnante ! Pensez bien à valider votre grille avant l'heure limite.

Lorsque vous avez participé au tirage du Loto, il ne vous reste plus qu'à imaginer ce que vous pourriez faire avec un tel pactole en cas de victoire. Huit millions d'euros, c'est l'équivalent de 3,63 millions de grilles du Loto. Si vous trouvez les résultats Loto, vous pourriez retenter votre chance un paquet de fois. Plus parlant, il s'agit de 6 153 Smic, soit 512 années de revenu minimal. C'est aussi l'équivalent de 842 105 places de cinéma.

Bon à savoir. Depuis ce lundi, il est possible de jouer à une nouvelle loterie organisée par la Française des jeux. Elle s'appelle EuroDreams. Ce nouveau jeu de hasard permet de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois, pendant trente ans. S'il est déjà possible de tenter sa chance, le premier tirage d'EuroDreams n'aura pas lieu avant une semaine, le lundi 6 novembre 2023. Les tirages seront ensuite organisés chaque semaine, les lundis et jeudis. Le prix d'une grille EuroDreams coûte 2,50 euros. Pour l'emporter, vous devez trouver une combinaison de six chiffres et d'un numéro Dream. Les six chiffres sont à sélectionnés parmi les 40 possibles. Le numéro Dream, lui, est à déterminer parmi les cinq existants. Que le meilleure gagne !