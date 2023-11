De nombreuses salades vendues partout en France sont rappelées d'urgence, voici les lots concernés

Le site Rappel Conso fait mention d'un important rappel sur des lots de salades et entrées.

Carottes râpées, céleri rémoulade, macédoine de légumes... Vous avez acheté récemment des salades toutes prêtes ? Faites attention, un rappel consommateur a été publié le 2 novembre 2023. Ce rappel peut concerner de nombreux Français puisque les salades toutes prêtes font un carton en supermarché. Plutôt économiques (mais toujours moins que si elles sont faites maison), jugées plus saines qu'un sandwich, pratiques à emporter, elles composent de nombreux déjeuners et ont envahi les rayons des grandes surfaces. Plusieurs d'entre elles font donc l'objet d'un rappel établi au niveau national, ce qui indique que ces salades ont pu être vendues partout dans l'Hexagone.

Le rappel, si il a été effectué volontairement par le fabricant et non par arrêté préfectoral, est tout de même sérieux. Il est ainsi demandé de ne pas consommer le produit, de le rapporter au magasin pour obtenir un remboursement, ou de le détruire. Les lots concernés touchent des barquettes de carottes râpées, céleri rémoulade, macédoine de légumes ou taboulé. La plupart ont été vendues dans les enseignes Casino Supermarché. Cela concerne aussi les autres enseignes du groupe : Spar et Vival par exemple.

Ce rappel est effectué en raison d'un risque de contamination. Le site rappel.conso.gouv.fr mentionne la raison suivante : "Contamination chimique (produit détartrant dans l'eau)".

Vous avez un doute ? Voici les lots concernés par ce rappel :

Carottes râpées 1Kg - Casino. Lot 33001 avec date limite de consommation au 14/11/2023 et vendus entre le 27/10/2023 et le 01/11/2023.

Carottes râpées 300g - Casino. Lot 33001 avec date limite de consommation au 14/11/2023 et vendus entre le 27/10/2023 et le 01/11/2023.

Céleri rémoulade 300g - Casino. lot 33001 avec date limite de consommation au 14/11/2023 et vendus entre le 30/10/2023 et le 01/11/2023.

Macédoine de légumes 300g - Casino. lot 33001 avec date limite de consommation au 12/11/2023 et vendus entre le 28/10/2023 et le 01/11/2023.

A noter qu'un autre rappel similaire est fait sur des barquettes de taboulé aux légumes vendues sous la marque Bio Village chez Leclerc. Le numéro de lot est le même : 330001 avec une date limite de consommation au 12 novembre 2023 et sur des lots vendus entre le 28/10/2023 et le 1er novembre 2023.

Le motif de rappel est similaire : " Risque de présence de contaminants chimiques résiduels (silicates) utilisés pour le traitement de l'eau potable et pouvant avoir été en contact avec le produit". Là aussi, il est demandé de ne pas consommer le produit et de le rapporter au point de vente pour remboursement. Tous les détails de ce rappel sont présents sur le site rappel.conso.gouv.fr.