Comment s'appelle le bébé du hérisson ?

Le bébé du hérisson est désigné par un nom particulièrement mignon. D'où vient-il et est-il exact ?

Voici une question rarement posée aux enfants qui apprennent les noms des animaux. Le petit du cheval ? Le poulain bien sûr. Celui du sanglier, le marcassin. Mais le hérisson ? Vous séchez ? Sachez que vous n'êtes pas le seul. Le nom du petit du hérisson demeure un mystère pour beaucoup. Cette énigme linguistique a même suscité un vrai débat lorsque la question a été posée dans le cadre d'un quiz à la radio. Et pour cause, sur la toile, diverses réponses circulent !

Il faut dire que la question ne manque pas de piquant : depuis plusieurs années, le hérisson et son petit sont devenus des stars du web. Mêmes, gifs, images et petites vidéos foisonnent, censés afficher publiquement la "mignonitude" de ce petit mammifère sauvage. Mais son nom ?

Si vous cherchez sur le web, vous trouverez sans doute une réponse. Elle s'est popularisée, apparaissant sur certains dictionnaires en ligne et même sur Wikipédia. Cependant, ce mot charmant et mignon n'a aucune reconnaissance scientifique.

Il a été inventé par le chercheur en génétique évolutive, Pierre Kerner, en 2009. Ce terme hybride est bien un néologisme, un nouveau mot créé à partir de "choupi" (un mot utilisé par les adolescents pour désigner quelque chose de mignon) et "hérisson". Vous l'avez compris, le bébé hérisson se nommerait donc "choupisson".

Il a en tout cas rapidement trouvé sa place dans le cœur de nombreux internautes. Le chercheur comble surtout là un vrai vide puisqu'aucun nom scientifique ne fait l'unanimité. La langue française a su trouver des noms pour désigner les petits de la plupart des espèces animales, même les plus exotiques, mais le mystère demeure pour cette petite bête si photogénique.

La femelle du hérisson est appelée hérissonne, mais quand il s'agit de ses descendants, les linguistes et experts français se heurtent en fait à une impasse. Le terme "hérissonneau" émerge régulièrement parmi les suggestions des scientifiques et spécialistes, suivant la tendance des patronymes d'autres mammifères tels que lionceau, éléphanteau et tigreau. Cependant, il n'a pas reçu d'approbation officielle. Admettons-le, c'est surtout bien moins "choupi" que le "choupisson" !

Ce mystère linguistique souligne quand même un problème plus important : l'absence d'un terme identifié pour désigner "bébé hérisson" est révélatrice du manque de reconnaissance de l'importance du hérisson dans la biodiversité. Or, ces petites créatures bien connues dans nos campagnes jouent un rôle essentiel dans notre écosystème. Le hérisson contribue par exemple à maintenir l'équilibre naturel en se nourrissant d'insectes nuisibles. Il serait donc bienvenu de trouver un nom officiel et approprié pour sa progéniture. À vos suggestions !