"Ne donnez surtout pas ça à votre chien ou votre chat !" - Un vétérinaire alerte sur une pratique très courante

La plupart des propriétaires d'animaux l'ont déjà fait et pourtant, donner cet aliment à son chien ou à son chat n'a rien de recommandé.

Une pratique couramment répandue chez les propriétaires d'animaux de compagnie serait en réalité à bannir absolument. Celle-ci consiste à donner tout simplement du lait de vache à des chatons ou des chiots, voire à des animaux de compagnie adultes. Intervenant dans une émission télévisée espagnole, Victor Algra, un vétérinaire reconnu, a clairement exprimé que cette habitude n'est "pas recommandée" et même "incorrecte".

Le spécialiste rappelle notamment que "nous ne devons pas oublier que ce sont des mammifères et que chaque mammifère doit consommer le lait de sa propre mère". Selon le professionnel en effet, le lait de vache n'est pas suffisamment équilibré pour les besoins nutritionnels des chats et des chiens. De plus, ce dernier peut provoquer des problèmes digestifs importants tels que des douleurs, diarrhées et vomissements. Les risques d'intoxication varient en fonction de la quantité ingérée et du poids de l'animal.

Toutefois, il concède qu'en situation d'urgence, le lait de vache peut être utilisé temporairement, mais cela ne doit pas devenir une habitude. "Nous pouvons leur en donner pendant un petit moment, mais ce n'est pas l'idéal", insiste-t-il. Il recommande aux propriétaires qui le font déjà régulièrement de remplacer le lait de vache dès que possible par une alternative plus appropriée. Des substituts commerciaux plus adaptés existent, comme des laits maternisés spécialement formulés pour chiens et chats.

Au-delà de la question du lait, d'autres aliments communs sont dangereux pour nos compagnons à quatre pattes. Le chocolat, contenant de la théobromine, est reconnu comme très toxique pour eux et peut être mortel en quantités relativement faibles. L'ail et l'oignon peuvent causer des anémies hémolytiques, la caféine peut provoquer des palpitations dangereuses, et les pommes de terre crues peuvent entraîner la formation de calculs rénaux.

Par ailleurs, des aliments tels que l'avocat, le thon en boîte, le raisin, l'alcool sont également à proscrire. Ils peuvent causer des inflammations pancréatiques, des troubles cardiaques ou rénaux et divers problèmes intestinaux. Et pour les chats, le thon peut même créer une dépendance.

Cet avertissement du vétérinaire est un rappel salutaire que les pratiques alimentaires que nous considérons sans danger pour les humains peuvent être nocives pour nos animaux de compagnie. La prudence et l'information sont donc essentielles pour assurer leur bien-être et leur santé. Il est toujours préférable de consulter un vétérinaire avant d'introduire un nouvel aliment dans le régime de votre animal, surtout en cas de doute.