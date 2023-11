L'Europe s'attaque à nos bonnes vieilles boîtes de camembert - cette nouvelle règle scandalise déjà les fromagers

Bruxelles n'aime pas les boîtes en bois qui contribuent à la renommée de notre camembert et veut une nouvelle règle sur les fromages. Mais d'autres produits du terroir sont aussi touchés...

Les traditionnelles boîtes en bois sont des emblèmes des fromages français et notamment du camembert, du Pont-l'Évêque et du Livarot. Ces boîtes ont été imaginées dans les temps anciens pour la conservation des fromages à pâte molle, leur permettant de mûrir sans perdre leur goût inimitable. Pourtant, elles pourraient bientôt devenir des reliques du passé.

Selon France Bleu Normandie, une directive européenne en cours d'étude envisage d'interdire ce type d'emballage à l'avenir, une mesure qui pourrait entrer en vigueur dès 2030. La raison : ces boîtes ne bénéficient pas d'une filière de recyclage dédiée, ce qui pose un problème à la Commission de Bruxelles. Actuellement, nos chères boîtes de camembert sont en effet éliminées avec les autres déchets d'emballages. Mais l'UE prévoit une augmentation de 19% de ces déchets d'ici à 2030 et entend y mettre un frein. La directive en préparation vise donc à rendre tous les emballages du marché européen recyclables d'ici là.

Que va-t-il se passer ?

Si cette directive était adoptée, l'impact sur la filière des fabricants de fromages, en Normandie et ailleurs, serait considérable. David Aubrée, Directeur général de la fromagerie Réo à Lessay et Président de l'association des fromages AOP de Normandie, souligne sur France Bleu l'importance historique et technique de ces boîtes en bois pour le camembert. Selon lui, elles sont un élément clé de sa renommée internationale et jouent un rôle crucial dans son processus d'affinage.

Face à cette menace, les producteurs sont déterminés à se battre pour conserver la boîte en bois pour le Camembert de Normandie AOP. Ils mettent aussi en avant les défis que représenterait un changement du cahier des charges, nécessitant plusieurs années d'adaptation.

Les inquiétudes ne se limitent pas aux producteurs de fromage. L'industrie française de fabrication de boîtes en bois pour l'agroalimentaire, qui représente 45 entreprises, 2000 emplois, et un chiffre d'affaires de 260 millions d'euros, pourrait également être gravement affectée. Parmi elles, le groupe Lacroix, producteur de 300 millions de boîtes par an, exprime son espoir d'obtenir une dérogation.

Des députés européens, dont la députée du Calvados Stéphanie Yon Courtin, se sont emparés du dossier. Ils envisagent de présenter un amendement le jeudi 16 novembre 2023 pour exclure certains fromages, dont le camembert, ainsi que les bourriches d'huîtres de Normandie, de la proposition de la Commission Européenne.

Cette situation révèle un dilemme complexe entre les impératifs environnementaux et la préservation des traditions culturelles et économiques. L'issue de cette bataille réglementaire déterminera non seulement l'avenir des boîtes à fromage en bois, mais aussi celui de nombreux acteurs de l'industrie agroalimentaire française.