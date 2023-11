Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 15 novembre 2023, 15 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Quinze millions d'euros seront reversés ce mercredi 15 novembre 2023 à l'éventuel petit chanceux qui parviendra à trouver les résultats Loto de ce tirage.

Non, vous ne rêvez pas. La Française des jeux propose bien un jackpot de 15 millions d'euros ce mercredi 15 novembre 2023. Le tirage du Loto s'annonce donc particulièrement riche en émotions. Le résultat du jour sera dévoilé vers 21 heures. Le tirage du Loto a généralement lieu après le JT de 20 Heures sur TF1, l'ensemble des résultats est ensuite rendu disponible sur le site de la Française des jeux, ainsi que sur Linternaute.com. Comme chaque lundi, mercredi et samedi, jours du tirage du Loto, nous vous livrerons la combinaison gagnante ici même.

En attendant, petit point sur les informations à avoir en tête quand on joue au Loto. Tout d'abord, combien coûte une grille ? En ne jouant qu'une combinaison simple, de cinq chiffres et un numéro Chance, le prix de la grille s'élève à 2,20 euros. Combien de chiffres peut-on cocher sur une même grille ? Il va de soit qu'il n'est pas possible de cocher tous les chiffres de la grille. Jusqu'à 9 chiffres et un numéro Chance peuvent être sélectionnés. À l'inverse, les 10 numéros Chance sont sélectionnables, avec au maximum six chiffres compris entre 1 et 49.