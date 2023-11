Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 23 novembre 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS EURODREAMS. Pour ce nouveau tirage EuroDreams, de nombreux joueurs devraient tenter de remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans. Mais trouveront-ils les résultats du jour ? Rien n'est moins sûr...

Entre le tirage du Loto de ce mercredi et le tirage de l'Euromillions de vendredi, la Française des jeux, FDJ pour les intimes, propose un tirage qui devrait susciter les convoitises ce jeudi 23 novembre 2023. Et pour cause, le tirage de l'EuroDreams de ce soir permettra à un éventuel vainqueur de remporter la coquette somme de 20 000 euros. Vous trouvez ça insuffisant ? Détrompez-vous ! Il s'agit de 20 000 euros par mois et ce, pendant trente ans. Soit trois décennies à recevoir près d'un smic annuel... chaque mois !

L'idée vous tente ? Si vous êtes majeur, sachez que vous avez le droit de participer à ce tirage EuroDreams ou au suivant, si vous pensez ne pas avoir assez de chance ce jeudi soir. Comme chaque lundi et jeudi, jour des tirages EuroDreams, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15, le jour du tirage. La grille classique, composée de six chiffres, à choisir entre les 40 proposés sur la grille, et un numéro dit Dream, à déterminer entre cinq options possibles, est vendue 2,50 euros. Avis aux amateurs !