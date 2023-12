Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 2 décembre 2023, 3 millions d'euros en jeu

LOTO. 3 millions d'euros sont à empocher lors du tirage du Loto de samedi 2 décembre. Découvrez tous les résultats dès publication !

La Française des Jeux (FDJ) propose un jackpot de 3 millions d'euros au Loto, pour le tirage du samedi 2 décembre. Bien sûr ! Le jeu de loterie de la FDJ est un jeu de hasard très populaire en France. Les règles du jeu sont simples mais voici une piqure de rappel. Pour participer au Loto, les joueurs doivent choisir une combinaison de six numéros parmi une plage de 1 à 49. Lors du tirage, six numéros et un numéro complémentaire sont extraits au hasard.

Les joueurs gagnent des prix en fonction du nombre de numéros corrects sur leur billet. Si les six numéros tirés correspondent à ceux choisis par le joueur, il remporte le jackpot. En plus du tirage principal, le Loto propose des tirages complémentaires tels que le Joker+ et le code Loto, offrant aux participants davantage de chances de gagner. Comme tous les lundi, mercredi et samedi, retrouvez les résultats du Loto sur Linternaute : premier tirage, second tirage, les dix codes gagnants à 20 000 euros et le joker. N'oubliez pas de valider votre grille avant le prochain tirage !