28 degrés dans cette ville de France en plein mois de décembre ! Les prévisions de Météo France en question

Les bulletins de Météo France sont en train de vivre un énorme bouleversement en cette fin d'année. Les prévisionnistes s'inquiètent de la fiabilité de certaines prévisions.

C'est la crise à Météo France. Depuis quelques semaines, un projet d'automatisation des prévisions météo change radicalement la façon dont le temps est annoncé dans le pays, avec notamment des bulletins entièrement automatisés qui inquiètent les spécialistes. Les prévisionnistes de Météo France ont décidé de faire grève jusqu'au 7 janvier pour alerter sur ce bouleversement du secteur et sur le manque de personnes pour contrôler les conclusions des algorithmes.

La grève en cours, lancée par trois principaux syndicats de Météo France, vise d'abord à alerter sur le climat au sein de l'entreprise et contester la réduction d'effectifs à un moment où Météo France a déjà perdu un tiers de ses employés en 15 ans, ainsi qu'une majorité de ses implantations territoriales. Et le préavis pourrait d'ores et déjà perturber les prévisions météo pour Noël, période clé pour de nombreux Français ! Mais les bulletins établis par Météo France posent déjà problème selon eux, avec des aberrations qui risquent de se multiplier dans les mois à venir, au sein d'un service pourtant essentiel pour de nombreux usagers.

La réorganisation interne, baptisée "3P" (programme, prévision, production) et favorisant l'automatisation, pose en effet des questions sur la fiabilité des outils actuels pour établir des conclusions pertinentes. Clément Testa, secrétaire CGT à Toulouse, dénonce notamment une réorganisation "hâtive, sans supervision", provoquant des prévisions "incohérentes". Sans compter le manque d'agents formés pour corriger ces erreurs, qui se fait aussi sentir selon lui : 7 agents étaient employés à la correction des bulletins générés par ordinateur jusqu'ici, indique Libération. Aujourd'hui, une seule personne doit désormais gérer ce travail.

Les opposants au projet ont déjà donné des exemples de bulletins météo aberrants et d'erreurs majeures provoquées par l'automatisation. Parmi les cas concrets, les prévisions automatiques auraient notamment annoncé jusqu'à 11 mètres de neige dans les Vosges au mois de novembre, malgré la douceur automnale. De la neige a aussi été annoncée par 10°C en Savoie. Plus récemment, un bulletin a prévu une température de 28°C à Strasbourg, en plein mois de décembre.

Météo-France a reconnu quelques dysfonctionnements, mais soutient que son projet d'automatisation des prévisions va permettre aux prévisionnistes d'avoir plus de temps pour se consacrer à d'autres tâches plus complexes. L'établissement public assure également que les erreurs constatées ne concernent pas le dispositif d'alerte et de vigilance météo, un système de prévention essentiel aux populations en cas de phénomène dangereux, comme les vents violents, pluies-inondations, orages, neige-verglas, avalanches, canicules...