A Notre-Dame de Paris, de nouveaux vitraux contemporains ? A quoi ressembleraient-ils ?

De nouveaux vitraux pourraient être installés dans Notre-Dame de Paris, mais rien n'est encore tranché.

A un an de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris au public, les travaux du site entrepris après l'incendie du 15 avril 2019 se poursuivent en accord avec le calendrier. La fin totale des travaux est prévue pour la fin de la décennie entre 2029 et 2030 comme l'a indiqué l'Elysée. Ce vendredi, le président se rendra au sommet de la flèche où la dernière partie a été installée ce mercredi 6 décembre.

L'Elysée a communiqué ce mercredi que le chef de l'Etat rendra notamment hommage au général Jean-Louis Georgelin qui a supervisé les travaux depuis l'incendie et ce jusqu'à son décès à l'été 2022. Son nom devrait être gravé sur la flèche de la cathédrale.

Cette visite ce vendredi sera aussi l'occasion pour le président de répondre à la lettre que lui a adressée l'archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, ce lundi 4 décembre. Dans cette lettre, rendue publique par RTL ce mercredi, l'archevêque de Paris exprime son souhait au chef de l'Etat de remplacer certains vitraux de la cathédrale dans les chapelles latérales de la nef pour faire entrer l'incendie de 2019 dans l'histoire du lieu.

Le but ne serait pas de raconter l'incendie, comme l'indique Mgr Ulrich, mais d'y insérer des vitraux plus contemporains dans un style "figuratif" mais qui conserveraient néanmoins une part de l'art chrétien traditionnel "qui médite sur le visage et la figure", pour reprendre les termes de l'archevêque. Ce dernier souhaiterait que les vitraux remplacés, des "grisailles" de l'architecte français du XIXè siècle Viollet-le-Duc, soient conservés dans un musée sur la cathédrale encore en projet. Afin de réaliser ces nouveaux vitraux, Mgr Ulrich a suggéré dans sa lettre adressée au chef de l'Etat que l'artiste chargé de réaliser les nouveaux vitraux soit désigné grâce à un concours ouvert aux artistes intéressés.

Notre-Dame de Paris ne serait pas la seule cathédrale de France ornée de vitraux modernes. La cathédrale de Bayeux, en Normandie, possède depuis 2022 des vitraux réalisés par l'artiste française Véronique Joumard. L'artiste a réalisé des vitraux aux tons colorés en utilisant le prisme de verre qui permet à la couleur de se refléter à l'intérieur de la cathédrale dans des nuances toujours différentes selon la lumière.

Dans la Marne, la célèbre cathédrale de Reims dispose elle aussi de vitraux contemporains réalisés par l'artiste allemand Imi Knoebel (ci-dessus). Inaugurés en 2015 ces vitraux installés dans la chapelle Jeanne d'Arc présentent une liberté dans la forme étant composés de formes à la fois géométriques et déstructurées. Ils sont également très colorés avec des nuances de bleu, rouge et jaune. Ils pourraient inspiraient les vitraux modernes de Notre-Dame de Paris.