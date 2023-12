Météo : neuf départements en vigilance orange, des crues et de fortes pluies annoncées

Deux nouveaux départements se sont ajoutés aux sept déjà placés en vigilance orange pour risque de crues ou de pluie-inondation, ce lundi 11 décembre. Le centre-ouest et les Alpes sont particulièrement concernés.

En direct

13:56 - Un système dépressionnaire atlantique pourrait causer des glissements de terrain Du Poitou et des Charentes au Limousin et à l'ouest du Massif central ainsi qu'entre le nord des Alpes et le Jura, la perturbation semble liée à un vaste système dépressionnaire atlantique. Ce phénomène devrait durer jusqu'à ce mercredi d'après La Chaîne Météo. 50 à 100 millimètres de pluie sont attendus en moyenne. Des risques de coulées de boue, voire de glissements de terrain sont à envisager dans les zones placées en vigilance orange.

12:59 - Des risques de crues ce lundi et ces prochains jours Alors que les crues sont attendues ce lundi, Vigicrues prévient que "le temps perturbé va se poursuivre jusqu'à mercredi" et que "des réactions de nombreux cours d'eau sont donc à attendre dès ce lundi et pour les prochains jours". La vigilance orange crues doit effectivement être maintenue demain dans les huit départements déjà en alerte.

12:26 - Les crues causées par les pluies sur un sol déjà saturé d'eau Les risques de crues son dus aux précipitations des derniers jours et au sol déjà saturé d'eau qui rendent les cours d'eau particulièrement réactif aux pluies. Avec les précipitations qui "vont se poursuivre du Centre-Ouest aux Alpes du Nord et au Jura tout au long de la journée de lundi, avec des cumuls devenant importants", les "crues modérées en cours vont continuer à se propager vers les secteurs aval en provoquant des débordements localisés" prévient l'agence Vigicrues dans son bulletin. Ces nouvelles pluies risquent également de "générer de nouvelles réactions sur de nombreux cours d'eau et entretenir les réactions en cours".

11:09 - Episode pluvieux très actif dans les Alpes En plus des crues, trois départements alpins sont en vigilance orange pluie-inondation: l'Isère, la Savoie et les Hautes-Alpes. Météo France annonce un "épisode pluvieux très actif" avec des cumuls de pluie "proches des quantités habituellement observées sur un mois". "Jusqu'en début de nuit prochaine, les cumuls de pluies atteignent très fréquemment 60 à 80 mm sur le relief des Alpes, et jusqu'à 100 mm localement" alors que déjà "20 et 40 mm [sont tombés] sur les massifs des Alpes du Nord, avec localement presque 50mm sur l'est du département de l'Isère" au cours de la nuit.