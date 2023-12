Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 13 décembre 2023, 2 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Les résultats du tirage Loto de ce mercredi seront dévoilés ici même vers 21 heures. D'ici là, libre à chacun de rêver à ce qu'il pourrait faire avec deux millions d'euros.

C'est parti pour un nouveau tirage du Loto ! Ce mercredi 13 décembre 2023, les joueurs tentent leur chance pour remporter deux millions d'euros. Comme lors de chaque tirage Loto, il est possible de participer jusqu'à 20h15. Le résultat du Loto sera dévoilé sur TF1 ainsi que sur le site de la Française des jeux (FDJ) vers 20h45 - 21 heures. La grille est vendue 2,20 euros si vous ne pariez que sur une combinaison. Libre à vous de jouer plusieurs grilles ou davantage de chiffres sur une même grille. Attention toutefois, le prix de votre mise risque d'être revu à la hausse rapidement.

Vous estimez que deux millions reste une cagnotte pas assez attractive pour dépenser 2,20 euros ? Sachez que la Française des jeux organisera très prochainement un grand Loto de Noël qui ne devrait pas vous laisser indifférent. En effet, 15 millions d'euros seront mis en jeu pour l'occasion. Et bonne nouvelle : la cagnotte sera soit remportée le jour J, soit répartie entre les gagnants du plus haut rang qui en sera doté. À noter également que 100 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros seront également tirés au sort. Le rendez-vous est fixé au dimanche 24 décembre, soit dans une dizaine de jour. Si vous avez peur d'oublier, il est dès à présent possible de participer. La grille est toutefois vendue 5 euros.