Ces médicaments donnés aux enfants ne doivent pas être utilisés, selon des médecins

Le classement annuel de la revue médicale Prescrire paru ce mardi 12 décembre fait le point sur les médicaments plus dangereux qu'utiles, et certains sont donnés aux enfants.

Le classement publié par la revue médicale indépendante Prescrire a de quoi alerter : 105 médicaments catégorisés comme dangereux y sont répertoriés et parmi eux, 88 sont commercialisés en France. Beaucoup de ces médicaments "plus dangereux qu'utiles" comme le précise la revue, font partie des plus commercialisés en pharmacie. Libération rappelle que cette revue est largement reconnue dans le milieu médical et est considérée comme une "une référence sur l'industrie pharmaceutique, du fait de sa totale indépendance vis-à-vis des lobbys et des institutions."

Ces informations font écho aux recommandations communiquées en octobre dernier par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à propos de certains médicaments contre le rhume. La directrice de l'agence, Christelle Ratignier-Carbonneil, s'était exprimée dans Le Parisien le 22 octobre avait un message clair : "Je veux dire aux Français : ne les utilisez plus ! "

Dans cette liste de produits à bannir, Prescrire classe les médicaments par catégorie de maux et certains d'entre eux font partie du quotidien de nombreux Français et sont aussi administrés aux enfants. Parmi eux, le Smecta arrive en première position. Premier réflexe pour les problèmes intestinaux, il est en réalité toxique en raison de sa "pollution naturelle par le plomb" comme le précise la revue. Elle explique que le plomb "a des effets toxiques neurologiques, hématologiques, rénaux et cardiovasculaires, et des effets reprotoxiques, dont la plupart augmentent avec la dose d'exposition".

Dans cette même catégorie, les fameux Vogalène et Vogalib sont aussi à proscrire selon la revue. Utilisé dans le cas de nausées ou de vomissements, ces médicaments présentent des effets "neuroleptiques" (qui agissent sur le système nerveux) et peuvent provoquer "des troubles du rythme cardiaque, des accidents vasculaires cérébraux ischémiques (au moins avec la dompéridone et la métopimazine) et des morts subites" comme l'explique Prescrire.

Dans la catégorie des remèdes contre la toux, deux grands noms ressortent également, le Maxilase et le Toplexil. En ce qui concerne le premier, il est à base d'une enzyme, "l'alpha-amylase", qui est "sans efficacité démontrée au-delà de celle d'un placebo dans les maux de gorge", comme l'explique le document. Elle peut être notamment responsable de problèmes cutanés ou allergiques. Dans le cas du Toplexil, ce sont ses effets "neuroleptiques" qui sont pointés du doigt associés aux nombreux effets indésirables qu'il peut entraîner.

Autres médicaments à éviter et pourtant commercialisés vendus pour les douleurs et les rhumes : le Cartrex, le Voltarène, le Celebrex, l'Arcoxia, le Dynastat, le gel Ketum, le Mobic, le Feldène ou le Tilcotil. Oubliez aussi le Qutenza, l'Hexaquine ou l'Okimus.