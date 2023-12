Crue de la Charente : quelles prévisions pour cette semaine de Noël ?

Après un pic de crue atteint ce dimanche 17 décembre, la lente descente du niveau de l'eau s'amorce cette semaine en Charente-Maritime.

En ce lundi 18 décembre, la Charente-Maritime est le seul département français à demeurer en vigilance orange pour "crues", comme l'indique Météo France. Vigicrues a indiqué que le pic de la crue a été atteint ce dimanche 17 décembre vers 19 heures avec 6,09 m. Les habitants du département devraient voir le niveau de l'eau diminuer au cours de cette semaine. Dans ses prévisions, Vigicrues indique que le temps sec va favoriser la "poursuite des décrues sur l'ensemble des cours d'eau." Les prévisionnistes ont également précisé que les "plus grands cours d'eau vont poursuivre leurs progressions lentes sur les secteurs de plaines en aval."

Pour la ville de Saintes, particulièrement touchée ces derniers jours, la décrue est prévue à partir de ce lundi 18 décembre et devrait se poursuivre toute la semaine. Le maire de la commune, Bruno Dapon, a fait savoir à l'AFP, ensuite relayé par Le Parisien, que "1000 maisons" on été atteintes avec l'évacuation de "150 personnes" dans une "trentaine de rues". Il a également indiqué : "En raison du niveau très plat du fleuve, on va maintenir le dispositif de sécurité jusqu'au week-end de Noël". La ville a été quelque peu réaménagée afin de permettre aux habitants de se déplacer, notamment en surélevant les trottoirs avec des parpaings et des planches. Des barques et des kayaks ont aussi été mis à disposition pour les plus jeunes et les plus âgés.

Les crues n'ont fait aucune victime mais une centaine de pompiers a été mobilisée selon Le Parisien. Le maire a également partagé son inquiétude, craignant que des épisodes similaires se reproduisent plus fréquemment : "Avant, on avait des crues tous les 30 ans, maintenant l'inquiétude, c'est que ça se répète avec des crues rapprochées, il y a peut-être un changement climatique qu'il faut prendre en compte". La ville de Saintes a en effet déjà été victime à plusieurs reprises de crues provoquant de nombreuses évacuations. La dernière en date remonte à 2021.

Le préfet de Charente-Maritime, Brice Blondel, en visite ce dimanche 17 décembre à Saintes précise que certains habitants finissaient à peine "de refaire leur maison à la suite de la crue de 2021". Au micro de Franceinfo ce dimanche, le préfet a aussi affirmé que "l''état de catastrophe naturelle va être demandé" afin que les victimes de sinistres puissent "bénéficier d'assurance rapidement pour réparer les dégâts de leur maison". Il estime également une fin de la décrue après les fêtes de Noël et ajoute que les habitants risquent de "passer Noël les pieds dans l'eau".