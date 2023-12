Affaire Gérard Depardieu : qui sont les 600 artistes qui ont signé la "contre-tribune" ?

Plus de 600 artistes , signataires d'une "contre-tribune", expliquent vouloir "refuser la banalisation de propos et d'actes tels que ceux de Gérard Depardieu", mis en examen pour viol et agression sexuelle.

"Briser la loi du silence". Quelques 600 artistes ont signé une "contre-tribune" vouée à dénoncer les "propos et actes tels que ceux de Gérard Depardieu" et leur "banalisation" par une partie du monde de la culture. Publiée vendredi 29 décembre par le collectif de gauche Cerveaux non disponibles, sur un blog hébergé par Mediapart, la "contre-tribune" est une réponse direct à la tribune de soutien à l'acteur français, mis en examen pour viol et agression sexuelle.

Depuis sa publication dans les colonnes du Figaro, lundi 25 décembre, la déclaration de 56 personnes faisait polémique. Elle exprimait l'idée que l'art était attaqué quand Gérard Depardieu était attaqué. Les signataires de la contre-tribune se sont révoltés de cet argument : "comme si le statut d'artiste ou le talent justifiait un traitement singulier". Les 600 artistes ont déclaré que la tribune de soutien à l'acteur et la défense du président Emmanuel Macron, qui avait dénoncé une "chasse à l'homme" contre Depardieu, "sont autant de crachats à la figure des victimes de Gérard Depardieu mais aussi de toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles".

Angèle, Pomme, Médine…

Les auteurs appellent à "briser le silence" et demande à ce que la justice fasse son travail, bien que "nous devons également faire le nôtre. Celui de soutenir les victimes et de ne pas laisser tranquilles des agresseurs, des violeurs, des oppresseurs". La contre-tribune dénonce "l'absence d'écoute et de prise au sérieux des victimes au sein des institutions policières et judiciaires" et déclare qu'"il est du devoir de chacun de refuser la banalisation de propos et d'actes tels que ceux de Gérard Depardieu".

Avant de conclure : "nous sommes là pour rappeler que l'art n'a pas à être fait par des idoles hors de la réalité, l'art n'est pas du côté des caprices de star. L'art refuse de se soumettre à leur système". Parmi les plus de 600 signataires de la contre-tribune, se trouvent les chanteuses Pomme, Angèle, Imany, Louane et le rappeur Médine. Mais aussi l'actrice Judith Chemla, la militante Rokhaya Diallo, l'humoriste et chroniqueur sur France Inter Waly Dia.