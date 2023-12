Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 30 décembre 2023, 4 millions d'euros en jeu

LOTO. La FDJ propose un pactole de 4 millions d'euros pour le tirage du Loto de samedi 30 décembre. Découvrez vite tous les résultats !

4 millions d'euros sont en jeu lors du tirage du Loto de samedi 30 décembre. Le Loto de la Française des Jeux (FDJ) attire des millions de participants avec la promesse de gains exceptionnels. Pour maximiser votre expérience de jeu, voici un rappel des règles essentielles à suivre. La première étape et la plus essentielle est le choix de vos numéros. Sélectionnez 5 numéros parmi une grille de 49. N'oubliez pas votre numéro chance, compris entre 1 et 10.

Jouez une ou plusieurs grilles avant 20h le jour du tirage. La validation est cruciale pour participer. Attendez avec impatience les résultats diffusés en direct à la télévision et disponibles sur le site officiel de la FDJ. Si votre chance n'est pas tombée, la FDJ offre d'autres rendez-vous : trois tirages sont effectués dans la semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. Si la chance vous a souri, découvrez une gamme de gains en fonction du nombre de numéros corrects et du numéro chance. Des remboursements modestes aux récompenses majeures, tout est possible. Pour les passionnés, explorez les options complémentaires comme le Joker+ et le 2e tirage pour une expérience de jeu enrichie. Gardez à l'esprit que vos tickets sont valides pendant 60 jours après le tirage. Au-delà, les gains non réclamés contribuent à la Fondation d'Entraide et d'Action Sociale (FEAS).

Retrouvez les résultats du Loto sur Linternaute : premier tirage, second tirage, les dix codes gagnants à 20 000 euros et le joker. N'oubliez pas de valider votre grille avant le prochain tirage !