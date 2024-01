Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 1er janvier 2024, 14 millions d'euros en jeu

LOTO. La FDJ vous propose de gagner un jackpot de 14 millions d'euros pour cette première journée de l'année. Découvrez tous les résultats dès publication.

Pour le premier tirage du Loto de l'année 2024, la FDJ propose un jackpot de 14 millions d'euros, lundi 1er janvier. Souvent considéré comme un simple jeu de hasard, le Loto a en réalité des impacts bien plus profonds sur la société qu'on ne le pense. L'un des principaux bénéfices du Loto est son rôle dans la collecte de fonds pour des œuvres caritatives et des projets sociaux. Dans de nombreux pays, une partie des recettes générées par la vente de billets de Loto est directement allouée à des organisations philanthropiques. Ces fonds contribuent à financer des initiatives telles que la recherche médicale, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et d'autres programmes sociaux cruciaux. Ainsi, le Loto devient un levier financier majeur pour soutenir des causes qui améliorent la qualité de vie de la société dans son ensemble.

La vente de billets de Loto ne profite pas seulement aux gagnants potentiels, mais aussi à l'économie locale. Les points de vente de billets, qu'ils soient des détaillants indépendants ou des kiosques spécialisés, bénéficient d'une augmentation de la clientèle. Cela contribue à stimuler l'économie locale en générant des revenus supplémentaires pour ces entreprises, créant ainsi des emplois et favorisant le développement économique dans les communautés. De nombreuses loteries sont gérées par des organismes gouvernementaux ou des sociétés privées qui intègrent des principes de responsabilité sociale dans leurs opérations. Ces entités consacrent une partie de leurs bénéfices à des initiatives socialement responsables, contribuant ainsi à des programmes éducatifs, culturels et environnementaux. Le Loto devient ainsi un instrument puissant pour encourager la responsabilité sociale des entreprises et sensibiliser la société aux enjeux sociaux.

Comme chaque lundi, mercredi et samedi, retrouvez les résultats du Loto sur Linternaute : premier tirage, second tirage, les dix codes gagnants à 20 000 euros et le joker.