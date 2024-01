Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 3 janvier 2024 [EN LIGNE]

RESULTATS LOTO. Fin du suspense ! Le tirage du Loto de ce mercredi vient d'avoir lieu. Voici tous les résultats.

Non, vous ne rêvez pas ! Le prochain tirage du Loto, prévu samedi, proposera bien... 16 millions d'euros. En d'autres termes, personne n'est parvenu à découvrir le résultat du Loto ce mercredi 3 janvier 2024. Quinze millions d'euros étaient sur la table. Samedi, ce sera donc un million d'euros de plus, comme le veulent les règles de ce jeu de hasard. Il est dès à présent possible de tenter sa chance en point de vente ou sur le site internet de la Française des jeux (FDJ), moyennant 2,20 euros. En attendant, n'oubliez de consulter les résultats Loto du jour, car il est toujours possible d'avoir remporté quelques euros, voire dizaines, centaines ou même milliers d'euros pour les plus chanceux !

Tirage du 03/01/2024 1 - 9 - 14 - 36 - 45 Chance : 3

Joker+ 4 137 965

Option 2nd tirage : 18 - 22 - 34 - 36 - 42

10 codes gagnants : A 7931 6340 - C 5775 4245 - C 7527 4927 - D 4536 1334 - F 4516 0926 - I 6792 1749 - J 0419 5687 - J 0887 2203 - N 6233 6514 - V 6564 0971

Comment se fait-il qu'il y ait un aussi beau jackpot en jeu ? Il s'agit des 13 millions d'euros initialement proposés à l'occasion d'un tirage exceptionnel du Loto organisé dimanche pour le passage à la nouvelle année. Personne n'ayant trouvé les résultats, il est depuis remis en jeu. Ainsi, lundi, 14 millions d'euros étaient proposés aux participants. Ce mercredi, c'était donc 15 millions d'euros, samedi ce sera 16 millions... et cela pourrait augmenter jusqu'à l'infini si personne ne trouve les résultats gagnants. Espérons toutefois que la roue tourne et que la chance sourie enfin aux joueurs du Loto !