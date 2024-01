Inondations : pic de crue, évacués, pompiers... Les chiffres fous du sinistre dans le nord

Ce jeudi 4 janvier, une partie de la région Hauts-de-France est toujours sous l'eau avec le Pas-de-Calais en vigilance rouge pour risque de crue.

Depuis mardi 2 janvier, le fleuve côtier de l'Aa dans le Pas-de-Calais est placé en vigilance rouge par Vigicrues. De son côté Météo France a aussi placé le département en vigilance rouge. Les départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes et de la Meuse sont quant à eux en vigilance orange. La Moselle et la Meurthe-et-Moselle sont sorties de la vigilance dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans les départements concernés, Vigicrues a aussi placé en orange certains cours d'eau comme l'Oise amont et l'Aisne amont.

Depuis le début de ce nouvel épisode de crues dans le nord de la France, 371 personnes ont été évacuées dans le département du Pas-de-Calais selon les informations de la préfecture. Celle-ci a aussi ajouté ce jeudi que la situation a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers à plus de 400 reprises, en grande partie dans le cadre des évacuations. Vigicrues a fait savoir ce jeudi 4 janvier que l'Aa est "globalement au même niveau qu'en novembre" qui avait atteint un niveau historique.

La préfecture a aussi précisé que 74 routes départementales ont été fermées ce mercredi dès 12H30. L'organisme a également ajouté que même si une légère augmentation est encore à prévoir, le pic de crue a été atteint avec un niveau de 2,81m. Vigicrues précise en effet qu'une "accalmie des précipitations a permis cette nuit l' amorce d'une décrue franche sur tout le tronçon."

Olivier Véran et Christophe Béchu se rendent dans le Pas-de-Calais ce jeudi, dans plusieurs communes du département. Le porte-parole du gouvernement a expliqué au micro de RMC-BFMTV ce matin que ce déplacement ministériel a pour but de "soutenir les forces qui sont sur place, soutenir les élus qui sont sur place, écouter les habitants, regarder, constater, mettre des images sur des mots". Il a également ajouté que "le travail des agents sur le terrain" pouvait être salué.

Selon lui, 500 habitants du département sont encore privés d'électricité. Sur les 10 000 foyers privés d'électricité ce mercredi, la société de distribution Enedis a communiqué que 95% d'entre eux ont été réalimentés en fin de journée. En visite auprès des sinistrés dans un centre d'hébergement du département ce mercredi, le président Les Républicains de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a souhaité que "les travaux doivent commencer maintenant".

Afin d'accélérer la décrue, quatre pompes de la sécurité civile doivent être installées dans les alentours de la commune de Mardyck dans le Nord dès ce jeudi. Selon la direction générale de la sécurité civile, d'autres moyens de pompage sont "en cours d'acheminement en provenance de la République Tchèque, de la Slovaquie et des Pays-Bas pour être opérationnels vendredi".