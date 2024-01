Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 8 janvier 2024, 17 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Pour ce nouveau tirage du Loto vous pourriez remporter jusqu'à 17 millions d'euros. Mais aurez-vous assez de chance pour trouver les résultats ?

Vous pensiez jouer au Loto ce lundi 8 janvier 2024 pour commencer la semaine de manière somme tout à fait classique ? Oui, mais voilà, en arrivant au point de vente de la Française des jeux (FDJ), les adeptes du Loto, qui ont peut-être fait une petite pause à l'occasion des fêtes de fin d'année, ont pu être surpris par le montant de la cagnotte du tirage du Loto de ce soir. Car oui, il s'agit bien du jackpot du Loto et non de celui de l'Euromillions. La question peut en effet se poser. À l'Euromillions, le montant minimal mis en jeu est de 17 millions d'euros. Or, cette somme est en jeu ce lundi soir au tirage du Loto, pour lequel la cagnotte moyenne remportée tourne davantage autour de cinq millions d'euros.

En d'autres termes, les joueurs du Loto devraient être nombreux à tenter leur chance ce lundi soir. Comme lors de chaque tirage Loto, il est possible de jouer jusqu'à 20h15. Si vous vous inquiétiez du prix de la grille, sachez que, malgré cette incroyable cagnotte, il s'agit bien d'un tirage classique, et non exceptionnel qui pourrait permettre à la FDJ de justifier un tarif différent. La grille composée d'une seule combinaison est donc bien vendue 2,20 euros. Ce jackpot est en effet le résultat de plusieurs tirages restés sans grand vainqueur. Depuis le 31 décembre, jour lors duquel la FDJ avait bel et bien organisé un tirage exceptionnel à l'occasion du changement d'année, avec un gros lot de 13 millions d'euros, le jackpot est inlassablement remis en jeu tout en étant agrémenter d'un million d'euros supplémentaire à chaque nouveau tirage. Jusqu'à ce soir ?