Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 10 janvier 2024, 18 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Les 18 millions d'euros du tirage Loto du jour seront-ils enfin remportés ce mercredi soir ? Réponse à 21 heures ici même.

Depuis le 31 décembre, la Française des jeux (FDJ) voit son jackpot grossir, tirage après tirage. À l'origine, 13 millions d'euros avaient mis en jeu à l'occasion d'un tirage exceptionnel mis en place pour le passage à la nouvelle année. Mais contrairement à la cagnotte du grand tirage de Noël, ce gros lot ne devait pas soit être remporté, soit être réparti le jour-même. Depuis, le jackpot est donc inlassablement remis en jeu, avec un million d'euros en plus à chaque nouveau tirage du Loto. Pour ce cinquième tirage du Loto consécutif depuis sa toute première mise en jeu, ce sont donc 18 millions d'euros qui sont mis sur la table.

Comme pour n'importe quel tirage du Loto, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Le résultat sera, lui, livré sur les coups de 21 heures ici même, mais également sur TF1 et sur le site de la Française des jeux. Dans le cas où il n'y aurait toujours pas de gagnant, la cagnotte sera remise en jeu lors du prochain tirage, à savoir samedi. On peut donc déjà se dire qu'il est possible que 19 millions d'euros soient à remporter ce week-end. Toutefois, dans le cas où le jackpot serait remporté, gardons en tête que les compteurs seront remis à zéro, ou plutôt à deux millions d'euros, la cagnotte minimale. Le mieux est donc de tenter sa chance dès ce soir, si vous voulez être sûr de jouer pour un gros jackpot, et de voir après coup seulement si le jeu en vaut encore la chandelle au tirage suivant.