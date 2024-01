Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 13 janvier 2024, 19 millions d'euros en jeu

LOTO. La FDJ propose de remporter un jackpot de 19 millions d'euros à l'occasion du Loto de samedi 13 janvier ! Découvrez vite tous les résultats.

19 millions d'euros sont à empocher à l'occasion du tirage du Loto de samedi 13 janvier. Pour participer aux tirages du Loto, les joueurs choisissent une combinaison de 5 numéros principaux parmi une plage de 1 à 49, ainsi qu'un numéro chance entre 1 et 10. Le tirage a lieu trois fois par semaine, les lundis, mercredis et samedis. Pour remporter le jackpot, les participants doivent correspondre à tous les numéros tirés, à la fois les numéros principaux et le numéro chance. En plus du jackpot, le Loto offre plusieurs autres catégories de gains en fonction du nombre de numéros corrects. Les règles du jeu sont simples, et les gains varient en fonction du nombre de correspondances, offrant ainsi aux joueurs différentes opportunités de gagner des prix intéressants.

Les tirages ont lieu de manière régulière trois fois par semaine, créant une dynamique constante d'anticipation et d'excitation parmi les participants. Les jours de tirage sont le lundi, le mercredi et le samedi, ce qui permet aux amateurs de loterie de planifier leurs participations tout au long de la semaine. Cette fréquence régulière contribue à maintenir l'engouement du public, offrant aux joueurs plusieurs opportunités de tenter leur chance pour remporter des prix alléchants, notamment le jackpot.

Comme chaque lundi, mercredi et samedi, retrouvez les résultats du Loto sur Linternaute : premier tirage, second tirage, les dix codes gagnants à 20 000 euros et le joker. N'oubliez pas de valider votre grille avant le prochain tirage !