DIRECT. Cyclone Belal à La Réunion : l'île dans l'œil du cyclone en alerte rouge

L'œil du cyclone Belal touche le nord-ouest de La Réunion et longe ses côtes en se dirigeant vers l'est de l'île. Ce moment d'accalmie n'est que temporaire avant la reprise brutale des vents et des intempéries. L'île est dorénavant passée en alerte rouge, un cran en dessous de l'alerte violette déclenchée ce lundi matin.

En direct

10:44 - Encore 23% des foyers sans électricité La chaîne Réunion La 1ère annonce que 23% des foyers de l'île sont encore sans électricité ce lundi. Selon Fabien Fauchand, le chef du pôle mobilité électrique d'EDF Réunion, l'alerte rouge va permettre aux agents de venir en aide aux 100 000 personnes dans cette situation. Selon l'intensité des dégâts causés par Belal, le retour à la normal pourrait être plus ou moins rapide.

10:33 - Le cyclone se dirige vers les terres de l'île Après son passage sur les côtes de la Réunion au nord et à l'est, le cyclone entame sa traversée de l'île qui pourrait apporter des vents violents après son passage.

10:13 - Le cyclone a finalement longé les côtes sans atteindre les terres Sur la chaîne Réunion La 1ère, Sébastien Langlade de Météo France a annoncé que le cyclone "Belal n'a pas traversé l'île mais a opéré un tour de l'île en arrivant par le Nord et en longeant les côtes nord, nord-est et Est de l'île". Une trajectoire autre que celle prévue par Météo France selon laquelle le cyclone devait aussi passer à l'intérieur des terres. L'expert a aussi ajouté que "Belal a été moins violent que ce qu'on pouvait craindre et ne s'est finalement pas intensifié pour rester un cyclone tropical classique".

09:54 - Le département passe en alerte rouge Le préfet de la Réunion, Jérôme Filippini, a annoncé dans un point presse la levée de l'alerte violette déclenchée à 6 heures ce lundi matin pour repasser en alerte rouge. Le changement en alerte rouge va notamment permettre aux services de secours de pouvoir se déplacer et aux autorités d'effectuer une première estimation des dégâts. Le préfet invite néanmoins la population à rester confinée et à se montrer très prudente.

09:38 - Les prévisions météo détaillées Alors que le cyclone tropical Belal frappe la Réunion ce lundi, les prévisions météo s'annoncent très dures pour le département. Météo France annonce un temps "marqué par de fortes pluies parfois orageuses, des vents très violents et une mer puissante et déchaînée." Dans le détail, les vents qui soufflent sur l'île pourraient atteindre "les 130 à 150 km/h dans les bas ( zones Sud-Est, Sud puis Ouest plus tard) et avoisiner les 170 à 180 km/h environ dans les hauts" comme l'indique l'agence météorologique. La Chaîne météo ajoute que le cyclone peut apporter des rafales à plus de 200 km/h. Concernant la pluie, La Chaîne météo annonce des pluies " torrentielles sur l'est de l'île et les montagnes avec des cumuls pouvant atteindre 1000 mm" et pouvant provoquer des inondations. Météo France précise qu'avec la mer agitée, les "vagues les plus hautes peuvent dépasser les 12 mètres." Elle ajoute qu'à Sainte Marie, dans le nord de l'île, "des vagues de 7 m en hauteur moyenne et supérieure à 10 mètres en hauteur maximales" ont été enregistrées.

08:59 - L'alerte violette maintenue jusqu'à demain ? Le préfet de La Réunion qui envisageait de lever l'alerte violette en fin de journée si c'était possible, a finalement expliqué sur BFMTV que l'alerte maximale restera active jusqu'à demain matin. "Même si à un moment donné vous avez l'impression que ça va mieux, restez chez vous car le temps va être très changeant au cours de la journée", a-t-il prévenu.

08:50 - 57 000 foyers sans électricité, près de 35 000 sans eau Le nombre de foyers privés d'électricité passe désormais à 57 000, soit 13% de la population, selon le préfecture de La Réunion. Outre les coupures d'électricité, 34 750 personnes sont touchées par des coupures d'eau.

08:43 - Le calme de l'oeil avant le passage du second mur du cyclone Balayé par les vents violents depuis ce matin, le nord-ouest de La Réunion se trouve désormais dans l'oeil du cyclone. Le centre du cyclone entraine un moment d'accalmie après le passage du premier "mur" formé par les vents violents et avant le passage du second "mur" avec des vents soufflant dans le sens opposé. L'oeil du cyclone qui peut ressembler à la fin des intempéries ne doit pas être confondu avec la fin du cyclone et l'accalmie ne doit pas être un prétexte pour sortir des habitations.

08:28 - Un homme retrouvé mort près de Saint-Gilles Dimanche soir, dans les heures précédant l'activement de l'alerte violette, les personnes vulnérables étaient invitées à se rendre dans des centres d'hébergement pour se mettre à l'abris des vents violents. Un homme sans domicile fixe avait refusé d'être évacué vers un centre de Saint-Paul et ce dernier a été retrouvé mort près de la gendarmerie de Saint-Gilles, ville situé sur le territoire communal de Saint-Paul, selon les informations de La Réunion la 1ère. Une enquête a été ouverte mais elle ne pourra débuter qu'une fois les alertes violettes et rouges levées.

08:18 - L'œil du cyclone touche le nord-ouest de La Réunion Touché dès 7 heures heure locale (4 heures à Paris) par le mur de l'œil, le nord-ouest de la Réunion entre désormais dans l'œil du cyclone. Ce passage peut ressembler à une accalmie mais n'est que temporaire avant le passage du second mur du cyclone aussi il est strictement interdit de sortir pour les habitants malgré la tombée temporaire des vents. L'œil du cyclone "ne doit surtout pas être interprété comme la fin du cyclone car les vents vont reprendre de façon très brutale dans le sens opposé" prévient Météo France.

08:09 - Les vents s'intensifient Avec des rafales supérieures à 130 voire à 150 km/h observées vers 7h30 quand "le mur de l'œil du cyclone [à commencer à] arriver sur le nord-ouest de l'île", les vents atteignent déjà les 200 km/h par endroit, jusqu'à les 215 km/h près de Saint-Paul, selon le maire de la ville de l'ouest de l'île. Météo France annonce des rafales jusqu'à 250 km/h au plus fort du passage du cyclone.

08:00 - L'alerte violette maintenue jusqu'à ce soir ? Le préfet de la Réunion, Jérôme Filippini, a indiqué en conférence de presse espérer lever l'alerte violette "le plus tôt possible", peut-être "à la tombée de la nuit" ce lundi "si tout va bien". Une fois l'alerte maximale levée, les autorités pourront à nouveau se déplacer et intervenir auprès des personnes vulnérables, mais aussi "faire des reconnaissances sur les routes et de voir l'état des infrastructures". Mais même l'alerte violette levée, la vigilance rouge durera "jusqu'à demain matin" minimum selon le préfet.