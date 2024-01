Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 15 janvier 2024 [EN LIGNE]

RESULTATS LOTO. Vingt millions d'euros étaient en jeu ce lundi soir. Le tirage du Loto a enfin fait un gagnant. Consultez sans plus attendre les résultats.

Non, vous ne fantasmez pas. La Française des jeux (FDJ) promettait bel et bien un jackpot de 20 millions d'euros à celui ou celle qui parviendrait à trouver le résultat Loto ce lundi. Et bonne nouvelle à l'heure des résultats : il y a un grand gagnant ! Celle ou celui-ci a tenté sa chance dans un point de vente de Seine-Maritime. On compte également pas moins de neuf grilles qui ont coché les cinq bons chiffres, seul le numéro Chance n'est pas le bon. Leurs propriétaires remportent chacun 22 232,50 euros. Voici tous les résultats du tirage Loto de ce 15 janvier 2024.

Tirage du 15/01/2024 7 - 11 - 15 - 19 - 23 Chance : 4

Joker+ 7 019 491

Option 2nd tirage : 2 - 3 - 16 - 24 - 44

10 codes gagnants : A 1279 1077 - B 4763 7419 - C 7536 6834 - F 0024 8644 - J 5739 9978 - J 8938 0914 - L 4330 5701 - O 6965 8822 - P 7517 1699 - R 3033 5380

Depuis le tirage du 31 décembre dernier, personne ne parvenait à trouver les résultats du Loto. Ce jour-là, la Française des jeux avait exceptionnellement donné rendez-vous à ses joueurs un dimanche - le tirage du Loto a habituellement lieu les lundis, mercredis et samedis. Pour le passage à la nouvelle année, 13 millions d'euros étaient en jeu. Mais alors que personne ne parvenait, tirage après tirage, à mettre la main sur les résultats, la cagnotte grossissait d'un million d'euros à chaque nouvelle remise en jeu, ce qui explique le montant astronomique proposé ce lundi soir. Pour autant, il ne s'agissait pas non plus du jackpot le plus important jamais remporté à un tirage du Loto. En septembre 2021, un gros lot de 26 millions d'euros avait en effet été empoché. Sur le podium, on trouve également un jackpot de 24 millions d'euros remporté dans le Val-d'Oise en juin 2011, ainsi qu'une cagnotte de 22 millions d'euros gagnée par un couple de Girondins en juillet 2013.