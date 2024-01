Neige et verglas : les prévisions détaillées en France, Paris attend les flocons

Ce mercredi 17 janvier, le nord de la France, de la Bretagne à l'Alsace, se trouve en vigilance orange pour pluie et inondation à l'ouest et pour neige et verglas à l'est selon Météo France.

Ce mercredi matin, Météo France a placé toute la partie nord du pays en vigilance orange. La Bretagne est concernée par des risques de pluie et d'inondations tandis que le reste du nord est en vigilance pour risque de neige et verglas. La Chaîne météo explique ce nouvel épisode de froid avec l'arrivée de la "dépression nommée Irène qui remonte du golfe de Gascogne puis traverse le nord du pays entre mardi et jeudi". La France se trouve "au milieu d'un conflit de masse d'air en ce milieu de semaine" qui entraîne "un important épisode de pluies verglaçantes".

Le retour de la neige en France est attendu avec un pic de chutes ce mercredi. La Chaîne météo prévoit en effet de la neige et parfois des pluies verglaçantes "sur la région Nord-Pas-de-Calais et la Seine-Maritime" ce mercredi. Ces pluies verglaçantes sont aussi attendues en Ile-de-France et dans le Grand-Est ainsi qu'en Picardie et dans la Somme.

La Chaîne météo prévoit également pour ce mercredi après-midi de la neige "au nord d'une ligne approximative allant d'Abbeville à Cambrai" avec 2 à 5 cm au sol. Le site annonce de la neige dans " toutes les régions au nord d'une ligne allant du Havre et de Rouen à Saint-Quentin et Charleville-Mézières" et ce en fin d'après-midi. Dans la soirée, la neige devrait s'intensifier "entre la Haute-Normandie, la Picardie et les Ardennes" avec entre 2 à 3 cm au sol tandis qu'elle devrait ralentir dans le Nord-Pas-de-Calais. La Chaîne météo ajoute que la neige "gagnera du terrain vers la Basse-Normandie, l'Ile-de-France et le nord de la Champagne où les sols commenceront à blanchir en fin de soirée." Le site précise que la neige continuera de tomber dans la nuit de mercredi à jeudi "de la Normandie au Grand Est en passant par la Picardie et l'Ile-de-France".

Pour la journée de ce jeudi 18 janvier, La Chaîne météo annonce que la perturbation "évacuera la Normandie, l'Ile-de-France et la Picardie" mais laissera néanmoins les chaussées couvertes de neige, perturbant les conditions de circulation. En revanche, le site indique que la perturbation "restera assez active en région Grand Est" où la circulation pourrait aussi être perturbée mais sur les axes secondaires. Au cours de la journée, les précipitations devraient se diriger " du Berry à la Bourgogne-Franche-Comté, au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes" où des chutes de neige sont attendues en plaine.

Lors de cet épisode neigeux ce mercredi, La Chaîne météo précise qu'il devrait tomber de "1 à 5 cm sur l'extrême nord, les côtes Normandes et le nord de l'Île-de-France, 5-10 cm dans l'intérieur de la Basse-Normandie, jusqu'aux collines de l'Artois et 10-15 cm, localement 20 cm de l'intérieur de la Haute-Normandie aux Ardennes". Durant cet épisode, les températures devraient se maintenir entre -9°C et 6°C sur la moitié nord.

La Bretagne quant à elle se trouve au cœur d'un risque de pluies abondantes jusqu'à jeudi. La Chaîne météo annonce des pluies abondantes notamment sur le Morbihan ce mercredi après-midi. Le site prévoit pour aujourd'hui " 20 à 30 mm d'eau en Bretagne, jusqu'à 90 mm en 24h sur le Morbihan".