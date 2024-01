Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 17 janvier 2024 [EN LIGNE]

RÉSULTATS LOTO. Personne n'a remporté le jackpot de 2 millions d'euros mis en jeu ce mercredi 17 janvier 2024.

Malheureusement, aucun chanceux n'a trouvé les chiffres du tirage loto de ce mercredi 17 janvier. Il fallait inscrire le 29, le 8, le 37, le 22 et le 39 dans sa grille pour remporter le jackpot de 2 millions d'euros mis en jeu par la Française des jeux (FDJ). Le jackpot sera donc remis en jeu samedi 20 janvier. Pour tenter sa chance, il faudra jouer avant 20h15 en ligne sur le site fdj.fr ou en vous rendant dans votre lieu de vente habituel.

Tirage du 17/01/2024 - - - - Chance :

Joker+

Option 2nd tirage : - - - -

10 codes gagnants : - - - - - - - - -

Pour participer au tirage du loto, il est possible de remplir une grille numérique. Pour cela, rien de plus simple. Inscrivez-vous sur le site de la FDJ, créez votre compte joueur en quelques cliques, créditez votre compte du montant de votre choix (minimum 5 €) et n'oubliez pas de valider vos grilles de loto avant 20h15 ! Le tirage loto est effectué vers 20h20 et les résultats du loto seront à retrouver ici à partir de 20h45.