Manifestations des agriculteurs : que réclament-ils en bloquant les autoroutes ?

Entre Toulouse et Tarbes, l'autoroute A64 est toujours bloquée par les agriculteurs ce vendredi 19 janvier 2024. Ils manifestent contre le manque de moyens et les restrictions qui visent la profession.

Ce vendredi 19 janvier, la manifestions des agriculteurs sur l'autoroute A 64 est toujours d'actualité. Le trafic est bloqué entre Toulouse et Tarbes, entre les échangeurs 26 et 27 à proximité de Carbonne (Haute-Garonne), par 250 agriculteurs. Sur place depuis le 18 janvier, ils ont répondu à l'appel lancé par la fédération des syndicats d'exploitants agricole de Haute-Garonne sur ses réseaux sociaux. Ils ont annoncé ce vendredi "qu'ils comptaient finalement rester plusieurs jours sur cette autoroute", précise Ouest-France. C'est une nouvelle étape de la mobilisation des agriculteurs qui s'étaient déjà réunis à Toulouse, le 16 janvier.

Aux côtés des camions alignés les uns derrière les autres, des mottes de pailles empilées pour former un barrage, les agriculteurs bénéficient du soutiens des automobilistes et des riverains comme le rapporte Actu Toulouse et les manifestants eux-mêmes auprès des médias. Si les agriculteurs bloquent les routes et perturbent la circulation, les automobilistes peuvent emprunter les déviations mises en place jeudi sur le réseau secondaire.

Quelles sont leurs revendications ?

L'organisation syndicale réclame le "déblocage urgent des enveloppes promises par l'État", "la réhabilitation du taux d'exonération de la taxe de consommation sur les produits énergétiques" et de ne pas modifier les autorisations d'irrigations. Selon Christiane Lambert, présidente du Comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne, les agriculteurs qui doivent déjà faire face aux perturbations climatiques, à la flambée de leurs coûts de production et aux conséquences commerciales de la guerre en Ukraine, ont le sentiment de "se faire imposer" des mesures trop drastiques, notamment dans le cadre de la transition écologique, rapporte Ouest-France.

Le quotidien régional révèle également que cette manifestation "s'inscrit dans un mouvement de colère plus large". Ces actions se multiplient "partout en Europe, notamment en Roumanie, aux Pays-Bas et en Allemagne".