La météo détraquée ? Un phénomène rare va surprendre ces départements cette semaine

Après deux semaines de températures polaires en France, un nouveau phénomène inattendu fait son apparition cette semaine.

La dépression Irène, qui s'est abattue dans l'Hexagone ces deux dernières semaines apportant des températures très basses, du gel et de la neige, appartient dorénavant au passé. Ces derniers jours ont en effet été marqués par d'importants épisodes neigeux en plaine, en particulier dans le nord de la France. Des pics de froid ont aussi été atteints, avec -14,7°C à Arras vendredi 19 janvier. Météo France a aussi relevé -11°C à Amiens et Beauvais et -10°C à Pontoise vendredi dernier.

Un phénomène marquant a néanmoins eu lieu en fin de semaine et en particulier vendredi 19 janvier. Les températures ont été particulièrement contrastées entre la moitié nord et sud de la France. Le nord a connu un froid mordant jusqu'à la fin de la dépression avec les pics de négatif énoncés ci-dessus, mais cela n'a pas été le cas dans le sud. Au contraire, La Chaîne météo relevait même 20,5°C à Tournay dans les Hautes-Pyrénées jeudi 18 janvier tandis qu'il faisait -1°C à Reims dans la Marne. Il faisait également entre 16°C et 17°C en Corse vendredi alors que le pic des -14°C a été atteint à Arras le même jour.

La météo de cette semaine annonce l'arrivée d'un redoux sur l'ensemble du territoire, un changement radical avec les températures souvent négatives des deux dernières semaines. La Chaîne météo explique que cette semaine, "la France renoue avec le régime atlantique perturbé". Le site annonce en effet une semaine divisée en deux temps. Et un drôle de phénomène : un redoux d'une ampleur considérable, qui fait passer la France de températures nettement en dessous des normales saisonnières à des températures que l'on connaît habituellement en avril. Et cela en seulement quelques jours.

Ce mardi, la météo est marquée par un fort coup de vent accompagné de pluies parfois importantes. Le sud du pays ne devrait pas être concerné par ces précipitations où les températures seront douces avec 12°C à Montpellier et à Nice et 13°C à Marseille. Le site précise que l'indicateur thermique national sera au plus haut ce mardi avec 11,4°C en moyenne sur le territoire.

© La Chaîne Météo

C'est à partir de mercredi que La Chaîne météo prévoit un changement de tendance. Elle précise qu'entre "mercredi et jeudi, un anticyclone remontant du Maghreb s'impose peu à peu sur la plus grande partie du pays, apportant un temps de plus en plus calme et très doux." Pour mercredi, le site annonce un ciel assez nuageux malgré les hautes pressions avec des pluies dans les massifs de l'est, des Vosges aux Alpes.

Le sud du territoire devrait connaître quant à lui un temps presque printanier avec des températures pouvant atteindre jusqu'à 23°C dans le Var comme à Toulon et Hyères. Même chose dans le sud ouest où les températures seront très douces avec 21°C annoncés à Perpignan et 20°C à Biarritz, des températures de fin avril donc, près de la Méditerranée. Dans la moitié nord, les températures seront comprises entre 11°C comme à Lille et 14°C comme à Paris, Rennes et Dijon.

Une tendance qui devrait se poursuivre pour ce jeudi 25 janvier avec quelques gouttes de pluie au nord de la Loire et des rayons de soleil "des Pyrénées aux régions méditerranéennes". Les températures pourraient être légèrement plus basses ce jeudi mais resteront très douces avec 12°C à Paris, 16°C à Bordeaux, 20° C à Perpignan et 15°C à Ajaccio. La semaine devrait se terminer avec quelques pluies dans le nord du pays ce vendredi 25 janvier. Tandis que la grisaille qui pourrait s'installer dans la matinée dans le sud devrait se dissiper rapidement dans la journée grâce au soleil qui continuera de briller.