Mort d'une agricultrice et sa fille dans l'Ariège : une cagnotte créée pour soutenir la famille

Une cagnotte pour lever des fonds auprès de particuliers devrait permettre d'aider les proches d'Alexandra et de sa fille, victimes d'un accident mortel, le mardi 24 janvier.

La mort d'Alexandra, l'éleveuse de 36 ans, et de sa fille de 12 ans, tuées dans un accident de la route alors qu'elles participaient à une manifestation d'agriculteurs en colère en Ariège, a suscité une vive émotion. Sur BFMTV, Jérôme Bayle, un agriculteur très sollicité par les médias depuis la semaine dernière, a indiqué qu'une cagnotte allait être créée pour soutenir la famille et en premier lieu le père de famille qui a perdu sa femme et sa fille. "Jean-Michel, son mari, ne pourra pas retravailler tout de suite. On n'a pas d'arrêts de travail dans l'agriculture, les animaux il faut qu'ils mangeant tous les jours. Il faut du monde pour soigner les animaux", a ajouté Jérôme Bayle.

Ce dernier a également fait savoir que plusieurs professionnels s'étaient proposés pour prendre en charge une partie de l'activité de l'homme encore hospitalisé : "Quand j'ai demandé aux agriculteurs de Haute-Garonne s'il fallait faire des convois pour aller sur la ferme d'Alexandra et aider la famille, ses amis pour travailler, j'ai énormément de gens qui sont venus me voir et m'ont dit 'tu nous le dis, on est prêts à y aller'", a-t-il indiqué à l'antenne de BFMTV ce mercredi matin.