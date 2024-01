CARTE. Manifestations des agriculteurs : où ont lieu les blocages en France ?

Les mobilisations des agriculteurs se poursuivent et bloquent plusieurs grands axes routiers, essentiellement des autoroutes. Découvrez où se situent les principaux barrages, sur notre carte.

Où sont les manifestations des agriculteurs ? Quelles sont les autoroutes bloquées ce vendredi ? Les barrages restent très nombreux et pourraient s'intensifier notamment autour de la capitale en attendant les annonces du Premier ministre prévues ce vendredi après-midi. Ces dernières seront déterminantes pour la suite des manifestations. Le président de la FDSEA de Seine-et-Marne, Cyrille Milard, a prévenu ce vendredi matin chez France Info que le mouvement "est dans une forme de colère et de résignation extrême. On attend les annonces du Premier ministre avec impatience, mais on n'attend pas des mesurettes, on n'attend pas des paroles en l'air". En cas de réponses insatisfaisantes, les syndicats nationaux envisagent de monter sur Paris.

► Retrouvez la carte des principales mobilisations des agriculteurs en France

L'Occitanie, point de départ du mouvement, reste très touchée avec plusieurs barrages en différents points des autoroutes A61, A62, A63 et A64 et les manifestations devant la préfecture d'Agen. Mais les mobilisations s'organisent partout : Nouvelle Aquitaine, Hauts-de-France, Auvergne Rhône-Alpes... Sur certaines routes les blocages sont d'une ampleur "jamais vue" selon Vinci Autoroute, comme sur l'A7 et l'A9 qui sont entièrement fermées sur 400 km entre l'Isère et l'Aude à la demande des autorités.

Les agriculteurs de la moitié nord du pays se sont aussi joints au mouvement : plusieurs blocages sont organisés de la Bretagne jusqu'en Alsace. Ce vendredi, les agriculteurs se sont mobilisés sur l'autoroute A1, coupant la circulation entre le sud de Lille et le nord de Paris dans l'Oise. Comme annoncé par certaines fédérations départementales des syndicats agricoles, les mobilisations se sont approchées de Paris depuis jeudi et la FDESA d'Ile-de-France a annoncé l'organisation de cinq barrages autour de Paris à partir de 14 heures.

Des mobilisations sont déjà encours sur les grands axes menant vers Paris : sur l'A6 à Villabé dans l'Essonne, au niveau du péage Buchelay sur l'A13 dans les Yvelines, sur la RN14 à Villeuneuve-Saint-Martin et sur l'A16 à Champagne-sur-Oise dans le Val-d'Oise. Le péage de Saint-Arnoult sur l'A10/11 dans les Yvelines devrait être concerné par les blocages. Le marché de Rungis et le Salon de l'agriculture sont aussi dans le viseur des manifestants selon le syndicat la Coordination rurale. La circulation au niveau de ville de Fontainebleau au sud de l'Ile-de-France est aussi filtrée par un barrage sur la N118.