Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 24 janvier 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage du Loto de ce mercredi a-t-il fait de vous un millionnaire ? Voici sans plus attendre tous les résultats du jour !

Cinq millions d'euros étaient en jeu ce 24 janvier 2024. Ce seront six millions d'euros lors du prochain tirage du Loto prévu samedi 27 janvier. Personne n'a en effet réussi à parier sur les bons résultats du Loto ce mercredi. Mais peut-être êtes-vous tout de même parvenu à trouver une partie du résultat gagnant ? La répartition des gains indique qu'un joueur a réussi à trouver les cinq bons chiffres, mais pas le numéro Chance. Il remporte tout de même 161 269 euros. Voici sans plus attendre tous les résultats du jour :

Tirage du 24/01/2024 9 - 25 - 31 - 32 - 34 Chance : 5

Joker+ 0 511 306

Option 2nd tirage : 19 - 23 - 25 - 46 - 47

10 codes gagnants : A 0154 6960 - B 7548 6148 - F 5401 1946 - G 0835 8329 - K 1767 2389 - K 5277 2707 - R 4833 4451 - R 8068 2631 - S 2753 5976 - U 1970 6610

Si les cinq millions d'euros en jeu au Loto ce mercredi avaient de quoi séduire, les joueurs avaient, pour la plupart, le regard déjà tourné vers le méga-jackpot de l'Euromillions qui sera en jeu lors du prochain tirage prévu vendredi 26 janvier, soit dans deux jours. Et bonne nouvelle pour ceux qui se posaient la question : malgré la somme colossale de 130 millions d'euros proposée vendredi soir, la grille de base sera vendue à son prix habituel, soit 2,50 euros. Comme pour le Loto, il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 vendredi. Si vous avez peur d'oublier de jouer le jour J, sachez qu'il est dès à présent possible de tenter sa chance sur le site fdj.fr ainsi que sur l'application FDJ. Si le point de vente agréé par la FDJ près de chez vous est encore ouvert, il vous est également possible d'y tenter de remporter l'énorme jackpot qui changera probablement à jamais votre vie ! Du moins, si vous parvenez à cocher les bons résultats !