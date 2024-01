Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 29 janvier 2024, 2 millions d'euros en jeu

LOTO. Début de semaine en douceur ce lundi. Deux millions d'euros sont sur la table pour le premier tirage Loto de la semaine. À vous de trouver les résultats !

Au risque d'en décevoir plus d'un, la semaine ne commence pas par une grosse cagnotte. Deux millions d'euros sont en effet mis en jeu au tirage du Loto ce lundi 29 janvier 2024. Une somme qui peut paraître colossale pour bon nombre d'entre nous. Et pourtant. Au tirage du Loto, il s'agit de la plus petite cagnotte qui puisse être proposée aux joueurs. Pour ceux qui voudraient quand même tenter leur chance, il est possible de valider sa ou ses grilles jusqu'à 20h15, maximum. Le tirage aura lieu dans la foulée, vers 20h45, avec une annonce des résultats du Loto prévue pour 21 heures environ sur cette page.

Si vous trouvez que deux millions d'euros ne valent pas vos 2,20 euros, nécessaires pour l'achat d'une grille classique du Loto, composée de cinq chiffres et un numéro Chance, sachez que ce mardi, la Française des jeux et ses homologues européens organisent un tirage de l'Euromillions pour le moins exceptionnel. 143 millions d'euros seront cette fois-ci en jeu. En effet, le méga-jackpot de 130 millions d'euros mis en jeu vendredi n'a pas trouvé preneur. Il est donc re-proposé aux participants pour un nouveau rendez-vous qui s'annonce d'ores et déjà riche en émotion. Vous avez jusqu'à 20h15 pour valider votre grille mardi. Prix de la grille de base : 2,50 euros. Les résultats Euromillions seront tous rendus disponibles vers 21h30. Bonne chance à tous !