Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 31 janvier 2024, 3 millions d'euros en jeu

LOTO. Nouveau tirage ce mercredi. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Avis aux amateurs ! Les résultats seront à retrouver d'ici peu sur cette page.

Trois millions d'euros sont proposés ce mercredi 31 janvier 2024. Pas de cagnotte incroyable pour ce tirage du Loto donc. À l'heure de l'annonce des résultats, l'euphorie sera bien moins au rendez-vous que la veille. 143 millions d'euros étaient en effet proposés aux participants mardi soir à l'occasion du tirage de l'Euromillions. Mais trois millions restent tout de même une somme non négligeable. Imaginez tout ce que vous pourriez faire si vous parveniez à trouver le résultat du Loto ce soir ? Mais avant cela, il faut jouer. Vous avez jusqu'à 20h15 pour valider votre grille. Les résultats seront livrés vers 21 heures ici même.

Mardi soir, l'ambiance était plus que jamais électrique ! 143 millions d'euros étaient donc sur la table à l'occasion du tirage Euromillions. Un montant qui en aura fait rêvé plus d'un. Bonne ou mauvaise nouvelle, le jackpot a bien été remporté et pas par des Français. En tout cas, pas par des Français ayant tenté leur chance en France. Les vainqueurs, car ils étaient plusieurs, avaient joué dans l'un des huit autres pays qui participent avec l'Hexagone au tirage de l'Euromillions. Dans le détail, deux grilles ont été validées correctement. Résultat : le méga jackpot a dû être divisé en deux. Leurs propriétaires ont chacun empoché la coquette somme de 72 274 808,00 euros.