Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 31 janvier 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Les résultats du tirage du Loto de ce mercredi 31 janvier 2024 sont désormais disponibles. Avez-vous gagné ?

Trois millions d'euros étaient proposés ce mercredi 31 janvier 2024. Lors du tirage du Loto, qui a révélé les résultats gagnants du jour sur TF1, il a été indiqué qu'aucun joueur n'est parvenu à parier sur la bonne combinaison gagnante. Conséquence : ce sont désormais quatre millions d'euros qui sont en jeu. Le prochain tirage du Loto aura lieu samedi. La grille est vendue 2,20 euros pour une combinaison de base. Ceux qui souhaiteraient tenter leur chance ont jusqu'à 20h15 le jour pour valider leur(s) grille(s). En attendant, n'oubliez pas de vérifier tous vos résultats. Il est possible que vous ayez eu l'un des 10 codes qui permettent, lors de chaque rendez-vous, d'empocher 20 000 euros.

Tirage du 31/01/2024 2 - 13 - 15 - 31 - 34 Chance : 8

Joker+ 6 284 897

Option 2nd tirage : 8 - 10 - 29 - 30 - 32

10 codes gagnants : A 4425 3298 - A 9271 8265 - D 2702 8254 - D 7426 8401 - E 6532 5973 - F 2374 5471 - M 0443 8070 - R 0193 9240 - S 2286 5141 - W 5757 3170

Mardi soir, l'ambiance était plus que jamais électrique. 143 millions d'euros étaient sur la table à l'occasion du tirage Euromillions. Un montant qui en aura fait rêver plus d'un. Bonne ou mauvaise nouvelle, le jackpot a bien été remporté et pas par des Français. En tout cas, pas par des Français ayant tenté leur chance dans l'Hexagone. Les vainqueurs, car ils étaient plusieurs, avaient joué dans l'un des huit autres pays qui participent avec la France au tirage de l'Euromillions. Dans le détail, deux grilles ont été validées correctement. Résultat : le méga jackpot a dû être divisé en deux. Leurs propriétaires ont chacun empoché la coquette somme de 72 274 808,00 euros.