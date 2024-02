Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 1er février 2024 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Il est possible de jouer jusqu'à 20h15. Les résultats du tirage EuroDreams seront livrés ici même vers 22h30.

Jeudi oblige, la Française des jeux (FDJ) organise un nouveau tirage de l'EuroDreams. Concrètement, si vous jouez avant 20h15, vous avez peut-être une chance de remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans ! Et pour cause, contrairement au Loto ou à l'Euromillions, l'EuroDreams ne vous promet pas de remporter d'un seul coup une somme faramineuse, mais plutôt de vous verser durant plusieurs décennies un beau montant chaque mois. Une option qui peut être intéressante pour ceux qui auraient peur de ne pas savoir comment gérer ces millions d'euros que promettent les autres loteries.

Tirage EuroDream du 1/02/2024

Pour participer au tirage de l'EuroDreams, rien de bien compliqué. Il vous suffit de vous rendre dans un point de vente FDJ ou sur le site internet de la Française des jeux. Là, il vous faudra cocher une grille sur laquelle se trouvent 40 chiffres et 5 numéros dits Dream. Une combinaison est composée, au minimum, de six chiffres et un numéro Dream. La grille de base est vendue 2,50 euros. Et pour cause, en cochant ne serait-ce qu'un chiffre de plus, soit sept chiffres en tout et un numéro Dream, il vous faudra débourser 17,50 euros. Si vos chances de trouver les bons résultats EuroDreams augmenteront forcément, en cas d'absence bons numéros, vous aurez toutefois perdu davantage. Charge à vous donc de juger votre chance du moment, car, rappelons-le, il s'agit avant tout de chance et de hasard. Mais après tout, comme dit le dicton, qui ne tente rien n'a rien !