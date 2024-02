Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 5 février 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage de ce lundi 5 février 2024 promettait cinq millions d'euros à qui trouverait les résultats du jour. Retrouvez dès à présent la combinaison gagnante !

Pour commencer la semaine, la Française des jeux (FDJ) proposait un tirage du Loto de cinq millions d'euros. On connaît désormais le grand gagnant du jour : le chiffre 3, particulièrement présent dans la combinaison de ce lundi 5 février 2024. Le résultat du second tirage, les 10 codes permettant chacun d'empocher 20 000 euros en cas de victoire et le Joker+ sont à retrouver ci-dessous, sans plus attendre :

Tirage du 05/02/2024 3 - 33 - 34 - 36 - 42 Chance : 2

Joker+ 4 315 150

Option 2nd tirage : 6 - 15 - 19 - 37 - 47

10 codes gagnants : D 7019 6140 - E 1068 9406 - E 3739 5338 - E 9027 7170 - G 0801 7364 - M 0725 3509 - P 9284 7407 - Q 1507 9082 - T 0462 2400 - T 6987 1331

Y aura-t-il un super jackpot du Loto ou de l'Euromillions à l'occasion de la Saint-Valentin ? Chaque année, à la Saint-Valentin, la Française des jeux propose en effet généralement un tirage avec un gros lot exceptionnel. Mais il semble que cette fois-ci, ce ne soit pas le cas. Si rien n'est encore joué et qu'un super jackpot pourrait tout à fait sortir de terre dans les jours qui viennent, il apparaît toutefois peut probable que le vent tourne. Ce type de jackpot est en principe annoncé des semaines à l'avance. De même, la FDJ et ses homologues ont récemment mis en jeu un énorme jackpot à l'Euromillions. À la Saint-Valentin, il faudra donc se contenter d'un restaurant en amoureux ou d'un bouquet de fleurs !