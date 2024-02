Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 6 février 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions a-t-il fait de vous un millionnaire accompli ce mardi 6 février 2024 ? Les résultats sont disponibles.

Vingt-six millions d'euros étaient en jeu ce mardi 6 février 2024. Le tirage de l'Euromillions a révélé les chiffres gagnants. Si les résultats de l'Euromillions sont désormais connus, on ignore toutefois encore la répartition des gains, et donc si grand gagnant il y a eu ou non, ce mardi soir. Le mieux est de comparer par soi-même le résultat du jour et sa combinaison. Pour ceux qui voudraient d'ores et déjà retenter leur chance, il est à présent possible de participer aux tirages de vendredi et mardi prochains. Voici les résultats Euromillions du jour :

Tirage du 06/02/2024 2 - 7 - 21 - 28 - 45 Etoiles : 5 - 11

MyMillion : HM 944 5631

La combinaison de base est vendue 2,50 euros. À noter que si vous jouez davantage de chiffres en participant au tirage Euromillions, il vous est possible d'augmenter vos chances, certes, mais à quel prix ? En effet, plus vous jouez de numéros sur une même grille, plus la grille voit son coût grimpé. Ainsi, lorsque vous cochez ne serait-ce qu'un sixième chiffre, la grille vous sera vendue 15 euros. Si c'est un numéro étoile en plus, il vous sera demandé 7,50 euros au lieu des 2,50 de base. En cochant neuf chiffres et trois étoiles, le prix peut même monter jusqu'à 945 euros. Reste à savoir si, en cas de victoire, votre triomphe aura la même saveur que si vous n'aviez joué qu'une combinaison classique.