Macron impose une décision sur les JO 2024 concernant les quais parisiens

Le président de la République a décidé mardi 13 février de renoncer finalement au déplacement des bouquinistes des quais Seine à Paris, en vue de la cérémonie d'ouverture des JO 2024.

L'exécutif fait marche arrière. L'été dernier, le préfet de police de Paris avait informé les célèbres bouquinistes, installés avec leurs boîtes à livres vert foncé sur les quais de Seine de la capitale, qu'ils allaient temporairement devoir se déplacer plusieurs jours, juste avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024, l'été prochain. Des questions de sécurité étaient évoquées. Vent debout contre cette décision, les bouquinistes viennent finalement d'obtenir gain de cause. Ils pointaient leur fragilité économique après l'épidémie de Covid-19 et alors que les Parisiens les ont peu à peu délaissés, estimant même que certains ne survivraient pas à un tel déplacement.

Mardi 13 février, le président de la République a décidé de renoncer à leur déplacement, a fait savoir le palais de l'Élysée à l'AFP, dont Ouest-France se fait notamment l'écho. "Constatant qu'aucune solution consensuelle et rassurante n'a pu être identifiée avec ces acteurs", Emmanuel Macron a "demandé au ministre de l'Intérieur et au préfet de police de Paris que l'ensemble des bouquinistes soient préservés, et qu'aucun d'entre eux ne soit contraint d'être déplacé", a fait savoir l'Élysée. Le Figaro rappelle de son côté que près de 16 millions de touristes doivent faire le déplacement dans la capitale française à l'occasion des Jeux olympiques d'été cette année. Une aubaine que les bouquinistes ne voulaient, à juste raison, certainement pas manquer !