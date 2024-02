Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 14 février 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Pour la Saint-Valentin, la FDJ déclarait sa flamme aux participants du tirage du Loto. Dix millions d'euros étaient donc en jeu. Voici enfin les résultats du jour !

Comme chaque année, la Française des jeux a sorti le grand jeu pour la Saint-Valentin. Dix millions d'euros étaient sur la table ce 14 février 2024. De quoi s'offrir un restaurant digne de ce nom en amoureux en cas de victoire ou acheter des centaines de bouquets de 100 roses pour son amoureux ou son amoureuse, ou juste pour... soi-même, après tout ! Mais ce ne sera pas pour ce soir, malheureusement. Le tirage du Loto a rendu son verdict. Pas de gagnant. Du moins, pas de vainqueur du rang 1. Car trois grilles ont été cochées des cinq bons chiffres, seul le numéro Chance n'était pas correct. Leurs propriétaires remportent ainsi la coquette somme de 98 231,40 euros. Voici tous les résultats du jour :

Alors qu'après ce tirage du Loto aucun tirage exceptionnel n'était en vue, on sait désormais que, faute de vainqueur ce mercredi soir, 11 millions d'euros seront mis en jeu samedi, à l'occasion du prochain tirage du Loto. Et si les joueurs n'ont à nouveau pas assez de chance pour trouver les bons résultats, le gros lot pourrait alors continuer de grossir, grossir, grossir jusqu'à l'infini ! Même si dans les faits, il y a toujours un petit veinard qui finit par trouver la bonne combinaison gagnante et remporter le pactole. La cagnotte la plus importante jamais gagnée à ce jour s'élève à 30 millions d'euros. Il reste donc encore un peu de marge...