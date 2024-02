Fusillade à Kansas City lors de la parade du Super Bowl : au moins un mort, deux personnes interpellées

Des coups de feu ont été tirés mercredi 14 février autour de la gare Union alors que se tenait la parade des vainqueurs du Super Bowl, réunissant une foule monstre.

La fête a viré au drame. Mercredi 14 février, la parade célébrant la victoire au Super Bowl des Chiefs se tenait à Kansas City, plus grande ville du Missouri, au centre des États-Unis, lorsque des coups de feu ont éclaté non loin de la gare Union. La fusillade a eu lieu alors que la parade touchait à sa fin. Très vite, la police a invité, sur X (ex-Twitter), les personnes présentes à "quitter la zone". Le dernier bilan fait état d'un mort et d'une dizaine, voire d'une quinzaine de blessés.

Lors de la conférence de presse qui s'est tenue peu avant 23 heures (heure française), la cheffe de la police de Kansas City, Stacey Graves, a en effet confirmé qu'au moins une personne avait été tuée lors de la fusillade. En revanche, alors que CNN évoquait plus tôt le chiffre de 14 blessés, Stacey Graves s'est montrée moins formelle, évoquant plutôt une fourchette "de 10 à 15" blessés. Il semble que les victimes soient toutes des adultes, a-t-elle par ailleurs précisé, alors que de nombreux enfants étaient présents dans la foule pour assister à cet événement qui devait être festif. De son côté, CNN croit savoir que trois blessés seraient dans un état critique et cinq dans un état plutôt grave, selon les pompiers de Kansas City.

Deux individus interpellés

Très vite après la fusillade, les forces de l'ordre ont annoncé que deux individus avaient été interpellés. "Nous avons emmené deux personnes armées en détention pour poursuivre l'enquête", précisait sur X la police de Kansas City. Plus tard dans la soirée, la cheffe de la police a déclaré en conférence de presse que l'enquête "ne fai[sai]t que commencer", sans donner davantage de détails sur ces arrestations.

Grand-messe du football américain, le Super Bowl avait été marqué dimanche par la victoire des Chiefs de Kansas City contre les 49ers de San Francisco (25-22). Aucun joueurs ni entraîneurs ou membres du personnel des Chiefs de Kansas City n'a été touché lors de la fusillade, a fait savoir la cheffe de la police mercredi soir. Plus de 800 agents des forces de l'ordre avaient été réquisitionnés pour assurer la sécurité de la parade, a-t-elle encore précisé. La fusillade de Kansas City est, selon le site Gun Violence Archive, déjà la 48e fusillade de masse enregistrée depuis janvier 2024 aux États-Unis.