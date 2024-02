Des bouteilles d'eau contaminées retirées des rayons d'Intermarché

Des bouteilles d'eau de la marque "Fiée des Lois" et "Premier prix" ont été retirées de la vente dans les magasins Intermarché suite à une contamination par des pesticides.

Alors que chaque jour des rappels de produits ont lieu dans les supermarchés, ce mercredi 14 février, le groupe Les Mousquetaires, propriétaire de la chaine Intermarché, a retiré un de ses produits phares de la vente pour "non-conformité réglementaire". Selon La Nouvelle République, ce sont des bouteilles d'eau des marque "Fiée des Lois" et "Premier prix" qui ne sont plus en magasin.

La commercialisation a été interrompue suite à la découverte de pesticides dans la nappe souterraine où l'eau était puisée avant d'être exploitée dans l'usine de Prahecq, dans les Deux-Sèvres. L'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine y a "détecté la présence du métabolite R471811 du Chlorothalonil dépassant le seuil de vigilance, de qualité". Cette molécule provient d'un fongide, produit destiné à éliminer les champignons parasites sur les plantes mais dont l'utilisation est interdite depuis 2020. Il est maintenant recherché de manière automatique lors des contrôles sanitaires.

Un retrait par précaution

Dans un communiqué transmis à l'AFP, le groupe Les Mousquetaires a tenu à rassurer ses clients : "après différentes analyses effectuées dans le département des Deux-Sèvres et sur le site de Fiée des Lois, il a été mis en évidence une non-conformité réglementaire sans risque pour la santé des consommateurs sur les eaux fabriquées par le site". Les bouteilles auraient ainsi été retirées de la vente "par principe de précaution et en responsabilité". Une information confirmée par l'Agence Régionale de santé : l'eau reste "potable" et il n'y a "pas de problème de santé".

L'usine de Prahecq est pourtant renommée : elle met en bouteille 100 millions de litres d'eau par an. Elle est spécialisée dans l'embouteillage du vin mais elle conditionne également environ 45 millions de bouteilles d'eau de la marque Fiée des Lois, selon Le Monde. Elle se présente dans le top 5 "des embouteilleurs en France". Toute mise en bouteille ayant été stoppée, on ne sait pas quand la production pourra reprendre.