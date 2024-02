Tempête Louis : 27 départements en alerte orange et un mort... Les prévisions météo

Le vent souffle jusqu'à 130 km/h sur la moitié nord du pays avec le passage de la tempête Louis. De violentes averses ont entrainé des crues en Vendée et dans les Deux-Sèvres où un automobiliste est mort.

Le vent souffle jusqu'à 130kh/h sur la moitié nord de la France. La tempête Louis continue d'avancer entre la Manche et la Mer du Nord et dans son sillage "des pluies marquées accompagnées de violentes rafales se produisent sur une large moitié nord du pays" rapporte Météo France dans son dernier bulletin météo ce jeudi 22 février. Au sud, de violentes rafales sont aussi observées au pied des Pyrénées. Les rafales ont souvent dépassé la barre des 100 km/h en Bretagne, en Normandie, dans les Pays de la Loire et dans quelques départements des Hauts-de-France. Des pointes à 135 km/h ont été enregistrées en Loire-Atlantique ou à 127 km/h à Belle-Ile, dans le Morbihan, et l'Ile de Ré, en Charente-Maritime. Les vigilances oranges doivent restées actives au moins jusqu'à 23 heures ce jeudi soir.

Si le vent souffle encore, les pluies se sont calmées notamment sur la Vendée et dans les Deux-Sèvres où les vigilances orange pluie-inondation ont été levées dans l'après-midi. Météo France a relevé "entre 40 et 60 mm" de pluie en 24 heures et "jusqu'à 80 mm" très localement.

Un homme décédé dans les Deux-Sèvres

Les pluies perdent en intensité, mais l'événement météorologique a été violent. Il a même entrainé la mort d'un homme dans les Deux-Sèvres. L'automobiliste a été emporté par la rivière Le Chambon alors qu'il traversait un passage à gué sur une route coupée et interdite d'accès à cause de la crue du cours d'eau selon le sous-préfet de Parthenay. L'accident s'est produit sur la commune de Saint-Georges-de-Noisné. France 3 Nouvelle Aquitaine précise que l'homme avait 52 ans et est mort de noyade. Une autopsie doit avoir lieu pour déterminer les circonstances de la mort. Le véhicule a été extrait des eaux par un engin agricole selon le même média.

Ce jeudi après-midi, la tempête Louis se creuse dans la Manche et en Mer du Nord. "Dans son sillage, des pluies marquées accompagnées de violentes rafales vont se produire sur une large moitié nord du pays, plus particulièrement sur les départements placés en vigilance orange. Ces violentes rafales vont également se produire au pied des Pyrénées" annonce Météo France dans son bulletin de la mi-journée. Les départements du Gers et de la Haute-Garonne passent en vigilance orange. Sur les douze dernières heures, on relève entre 20 et 40mm sur les deux départements en orange. De leur côté, les départements en vigilance jaune "vent violent" de la moitié nord pourront être concernés par des rafales pouvant très ponctuellement dépasser les 100 km/h.

Encore 27 départements en vigilance orange

Dans le détail, encore 27 départements sont placés en alerte orange, après la levée de l'alerte en Vendée. Le Nord-Ouest de l'Hexagone n'est plus la seule zone touchée. Les départements des Deux-Sèvres sont aussi concernés, au même titre que les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Gers et la Haute-Garonne. Dans la moitié nord, les départements qui restent concernés sont : le Pas-de-Calais, le Nord, la Somme, l'Aisne, la Seine-Maritime, l'Oise, l'Eure, le Val-d'Oise, les Yvelines, la Seine-et-Marne, l'Essonne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, Paris, l'Eure-et-Loir, le Calvados, l'Orne, la Manche, les Ardennes, la Marne et la Meuse.

Météo France estime qu'une "extension de la vigilance n'est pas envisagée à ce stade mais n'est pas complètement exclue", mais elle prévient que même dans les départements en alerte jaune, des rafales peuvent attendre les 100 km/h.

"Le vent qui accompagne les passages pluvieux et les averses sur les départements en orange 'vent' souffle fort et atteint 90 à 110 km/h à l'intérieur des terres, parfois 120 km/h. Ces vents peuvent prendre un aspect tourbillonnaire. Sur les côtes, les rafales peuvent atteindre les 120 à 130 km/h" note l'agence météorologique. Le plus gros des averses est passé et les précipitations prennent un caractère d'averses pour le reste de la nuit. Sur l'épisode, on attend des cumuls atteignant 30 à 50 millimètres, localement jusqu'à 60 millimètres.

Ce week-end, le vent devrait se concentrer sur la partie Nord-Ouest du pays, avec des rafales pouvant atteindre 85 km/h sur la côte basque et 75 km/h dans le Finistère. Des averses orageuses seront également au programme.