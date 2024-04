Ramener vos bouteilles en verre en magasin peut-il vous faire gagner de l'argent ?

Plutôt que de les trier, vous préféreriez peut-être ramener vos bouteilles en verre en magasin contre une petite consigne. Est-ce possible ?

Que faire de vos bouteilles en verre vides ? Habituellement, vous devez soit les descendre dans la poubelle verte de votre immeuble soit les amener au bac vert le plus proche de chez vous. Elles seront alors récupérées et recyclées. Néanmoins, depuis plusieurs années, l'idée de pouvoir aussi les ramener en magasin émerge.

En 2022, par exemple, selon Capital, Carrefour a voulu tester la récupération des bouteilles en verre. L'enseigne a alors proposé dans quatre magasins de Bretagne un rayon "Rapportez-moi". Après avoir acheté leurs bouteilles, les clients pouvaient les ramener et les placer dans un automate "collecteur de bouteilles consignées". Leurs déplacements permettaient de pouvoir réutiliser les bouteilles plutôt que de les détruire mais en plus, ils recevaient une contrepartie. Ils pouvaient obtenir vingt centimes par bouteille ramenée. Le magasin triait ensuite les bouteilles avant qu'elles soient récupérées par une société locale, lavées et remises en service. Ces bouteilles seraient réutilisables jusqu'à vingt fois.

En juin 2023, la secrétaire d'Etat à l'Ecologie en poste a d'ailleurs annoncé la généralisation de ce système dans les deux ans. Une obligation pourrait alors bientôt concerner certains supermarchés en fonction de leur surface. La consigne devrait alors être fixée entre dix et trente centimes par bouteille. Comme l'avait rapporté Le Télégramme, Bérangère Couillard avait expliqué qu'il s'agissait d'atteindre l'objectif de sortie des emballages plastiques d'ici 2040 et que cela passe par le "réemploi du verre". Pour inciter les enseignes à s'y mettre, un fonds de 50 millions d'euros devait être débloqués.

Où en est-on aujourd'hui ? Aucune législation n'oblige encore les commerçants à reprendre vos bouteilles ou contenants en verre. 60 millions de consommateurs a rapporté que dans un magasin Bio, un client s'était en effet vu refuser le retour d'une bouteille en verre contre un petit remboursement. Certaines enseignes continuent toutefois de l'expérimenter mais elles peuvent choisir leur système de consigne : bon d'achat, café offert, paiement différé... Elles peuvent également fixer des conditions de remboursement comme une obligation d'un autre achat par exemple. Ce processus pourrait donc être généralisé rapidement afin de favoriser la réutilisation de tels contenants comme cela se fait de plus en plus dans le milieu de la restauration rapide par exemple.