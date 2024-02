Météo : 4 départements supplémentaires placés en vigilance orange crues ce lundi

Ils sont désormais 6 départements à être placés en vigilance orange crues ce lundi 26 février. Les côtes de la Manche et le Bassin d'Arcachon sont notamment en proie à des pluies abondantes.

Dans son dernier bulletin publié ce lundi 26 février au matin, Météo-France met en garde contre une "dépression circulant sur la France qui s'accompagnera d'un fort vent de nord à nord-est le long des côtes de la Manche", et d'un fort vent de nord sur la façade atlantique. Les fortes vagues associées pourront engendrer des submersions par franchissements de paquets de mer sur les zones exposées du littoral de la Manche et de l'érosion sur le littoral du Golfe de Gascogne.

6 départements placés en vigilante orange crues

Ce lundi, il semble que le niveau de vigilance jaune soit suffisant et une aggravation du niveau de vigilance devient ainsi très peu probable pour le phénomène vagues-submersion. Une attention particulière sera toutefois à porter autour du bassin d'Arcachon où l'écoulement des pluies abondantes de ce dimanche pourra être contrarié par des niveaux marins élevés aux pleines mers.

Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires, des coupures d'électricité peuvent se produire et les digues peuvent être fragilisées ou submergées en raison de ces crues. Voilà pourquoi, les départements du Pas-de-Calais et de la Gironde ont été placés en vigilance orange pour crues dès lundi matin. À 10 heures, 4 départements supplémentaires les rejoignent : le Calvados, la Charente-Maritime, la Charente et la Dordogne.

Une journée pluvieuse et des vents jusqu'à 100 km/h

De manière générale, une nouvelle journée pluvieuse s'annonce sur une grande partie du pays. A l'est du Rhône et en Corse, le temps reste couvert et pluvieux avec de la neige à partir de 1200 m sur les Alpes. Les cumuls de précipitations sur la journée peuvent aller localement jusqu'à 80 à 100 mm sur le littoral des Alpes Maritimes.

Par ailleurs, un retour pluvieux s'organise en journée de la Bretagne vers les Hauts de France en passant par la Normandie, il gagnera les Pays de la Loire et l'Île-de-France en cours d'après-midi. Le vent de nord-est souffle à 80 à 100 km/h en rafales le long des côtes de Manche. Sur le reste du pays, le temps est instable avec des averses par moment, plus fréquentes l'après-midi en particulier en Nouvelle Aquitaine.