Les jeans bleus indigo pourraient disparaitre, les scientifiques ont une alternative

Les jeans bleus tels que nous les connaissons tous devraient bientôt disparaitre. Des chercheurs ont proposé une alternative pour les remplacer.

On l'a tous dans notre armoire : l'incontournable jean bleu. Chaque année, des milliards de jeans denim sont produits. Ils sont fabriqués avec la teinture indigo qui donne la couleur si caractéristique de ces pantalons. Qu'il soit synthétique ou naturel, l'indigo ne se dissout pas dans l'eau pour devenir un colorant liquide. Il doit donc être modifié à l'aide de produits chimiques pour devenir de la teinture. Ces colorants bleus sont donc agressifs pour les travailleurs du secteur ainsi que pour l'environnement, surtout à proximité des usines. Ils polluent les cours d'eau et les sols et ont une certaine toxicité pour l'homme. Les écosystèmes locaux sont ainsi mis en danger.

Des chercheurs danois ont donc essayé de trouver une solution plus écologique. Dans une étude publiée dans Nature Communications, les experts ont proposé une méthode de teinture améliorée pour éliminer le besoin de produits chimiques agressifs. Ils ont notamment utilisé l'indican, une molécule apparentée à l'indigo, mais qui ne nécessite pas de traitement chimique. Elle peut être appliquée sur le tissu du jean puis prendre sa couleur bleue grâce à une exposition à la lumière ou à l'aide d'une enzyme. Une couleur un peu différente de l'actuelle, tirant sur le vert.

Après une phase de tests, les chercheurs ont évalué que l'utilisation de l'indican réduirait de 73% à 92% l'impact environnemental par rapport à la teinture d'aujourd'hui. L'usage de l'indican pourrait également faire baisser les émissions annuelles de CO 2 de trois milliards de tonnes. "L'indican a le potentiel d'un impact plus doux sur l'environnement et d'être économiquement compétitif par rapport à l'indigo", ont assuré les chercheurs dans l'étude.

Les limites se situent plutôt sur le moyen de produire efficacement le colorant indican pour pouvoir approvisionner le marché mondial. De plus, cette alternative ne règle pas tous les problèmes puisqu'il y a aussi toutes les autres étapes de la création du jean. Il sera aussi difficile de convaincre tous les grands industriels de transiter vers cette nouvelle méthode, sachant que la mise en œuvre a un certain cout. Cela pourrait aussi entrainer une possible augmentation des prix des jeans à la vente. Néanmoins, les chercheurs croient en ce projet : "Compte tenu de la demande croissante des consommateurs pour l'habillement durable, nous estimons que cela représente un chemin commercialement viable". D'autres chercheurs ont d'ailleurs aussi développé un "bio-indigo" issu de la fermentation de ressources durables, les alternatives semblent donc se multiplier.