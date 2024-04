Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 16 avril 2024, 106 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Avec 106 millions d'euros en jeu ce soir, les participants devraient être nombreux. Mais l'un d'eux parviendra-t-il à trouver les résultats du tirage de l'Euromillions ? Telle est la question.

Avis aux amateurs et aux amatrices de belles cagnottes ! Ce mardi 16 avril, la Française des jeux, FDJ pour les intimes, propose un jackpot qui devrait motiver les joueurs qui hésitaient encore à sortir leur porte-monnaie. En effet, ce sont pas moins de 106 millions d'euros qui sont mis en jeu à l'occasion de ce tout premier tirage Euromillions de la semaine. Et malgré cet énorme gros lot, les participants n'auront pas à débourser plus que d'habitude pour tenter leur chance puisqu'il s'agit d'un tirage classique. Ce jackpot est simplement le fruit de plusieurs tirages de l'Euromillions restés sans grand vainqueur. La grille de base est donc vendue à 2,50 euros. De quoi multiplier votre mise par 42,4 millions en cas de victoire.

Comme pour chaque tirage de l'Euromillions, le résultat sera communiqué en deux temps. Vers 21 heures, TF1 annoncera le code My Million, qui permet à un joueur ayant tenté sa chance dans l'Hexagone de remporter un million d'euros. Ensuite, la Française des jeux communiquera vers 21h30 tous les résultats Euromillions du jour, My Million compris, sur sa page résultats. Le détail de la répartition des gains devrait en revanche mettre un peu de temps à arriver. Il est généralement dévoilé qu'en toute fin de soirée. Mais que les joueurs se rassurent, en cas de victoire, si vous avez tenté votre chance via Internet, vous devriez recevoir très rapidement un mail, ou une notification de l'application FDJ, vous informant de votre victoire et de vos gains.