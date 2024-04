Grève des contrôleurs aériens : des vols supprimés ce jeudi malgré la levée du préavis

Si le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens a annoncé la levée de son préavis de grève, d'autres appellent encore à la mobilisation. Des perturbations restent donc attendues dans les aéroports ce jeudi 25 avril.

Bien que moins importantes que prévues, des perturbations sont tout de même attendues dans les aéroports ce jeudi 25 avril. Des contrôleurs aériens sont décidés à faire entendre leur colère, malgré la levée du préavis de grève déposé par le syndicat majoritaire du secteur, le SNCTA. L'organisation qui pestait contre les mesures de refonte du contrôle aérien en France a finalement trouvé un terrain d'entente lors des négociations qui se sont poursuivies jusqu'à tard dans la nuit du 23 au 24 avril. Elle a de fait annoncé la levée de son préavis de grève dans un communiqué publié ce mercredi matin, à la veille de la mobilisation.

Mais la décision du SNCTA n'a cette fois pas été suivie par les autres syndicats qui ont préféré maintenir leur préavis de grève et permettre aux contrôleurs aériens encore insatisfaits des négociations de se mobiliser ce jeudi 25 avril. La grève dans les aéroports est donc toujours d'actualité, même si les perturbations devraient être moins nombreuses. Le SNCTA représente 60% des travailleurs du secteur et sa décision devrait être suivie par bon nombre d'entre eux. D'ailleurs, le syndicat a expliqué que "compte tenu du délai extrêmement court lié à cette conciliation de dernière minute, chaque contrôleur peut annuler sa déclaration préalable [de grève], malgré l'échéance de '18h l'avant-veille' dépassée". A noter que les préavis de grève déposés pour le week-end de l'Ascensions, du 9 au 11 mai, par le SNCTA ont également été levés.

Plusieurs vols restent supprimés

Mardi, avant que le SNCTA retire son préavis de grève, entre 60% et 70% des vols risquaient d'être annulés sur l'ensemble des aéroports français selon les estimations. Le nombre de perturbations devrait être revu à la baisse, mais des suppressions sont tout de même maintenues. A Paris, il faut s'attendre à 75% d'annulations à Orly (un taux qui reste inchangé donc) et à 55% de suppressions à Roissy-Charles de Gaulle, contre 65% avant la rétractation du syndicat majoritaire.

Dans les sud, plusieurs aéroports ont annoncé des annulations, mais leur nombre a été réduit depuis : 65% des vols sont supprimés à Marseille et à Nice. Dans tous les autres aéroports du pays, 45% des vols sont annulés. Ces réductions du trafic aérien ont été demandées par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).

Les voyageurs concernés par ces suppressions ont été prévenus ou ont pu prendre connaissance du maintien ou non de leur vol sur les sites des compagnies aériennes. Mieux vaut toutefois être vigilant et revérifié la situation de son vol après les quelques réajustements et les réductions du nombre de vols supprimés. Pour les voyageurs dont le vol n'était pas affecté par la grève aucun changement ne devrait perturber le voyage.

Pourquoi les contrôleurs font-ils grève ?

A l'origine de cette grève : une nouvelle version d'un protocole visant à restructurer les services de navigation aérienne jugée tout bonnement "inacceptable" par le principale syndicat du secteur, le SNCTA. Il y est notamment question de réorganiser le travail des contrôleurs aériens afin de contrebalancer l'augmentation du trafic aérien attendue. En échange de quoi, des embauches et des hausses de rémunération sont promises.

Débutées il y a quinze mois, les négociations ont longtemps patiné. Le SNCTA évoquait jusqu'au mercredi 24 avril un "échec de la conciliation", relaie notamment Le Figaro. "La version publiée [par la DGAC ndlr] n'est aucunement signable pour le SNCTA qui la considère comme une provocation si ce n'est une insulte", faisait savoir le syndicat sur son site internet. Mais les discussions ont finalement abouti dans la nuit du 23 au 24 avril conduisant à la levée du préavis de grève pour le jeudi 25 avril.