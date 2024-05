Le soleil revient enfin à cette date en France… mais pas partout !

Le soleil semble à nouveau pointer le bout de son nez dans quelques jours, mais ce n'est pas encore pour tout le monde.

Le premier week-end de mai s'annonce mitigé. Après les fortes pluies de ces derniers jours ayant conduit par endroits à des inondations, de la grêle et même d'importantes chutes de neige, la fin de semaine devrait être plus calme. Signe d'un retour progressif à la normale, la journée de dimanche sera ensoleillée mais seulement sur le pourtour méditerranéen.

Samedi, les températures restent automnales. De la pointe ouest jusqu'à l'est du pays, il sera difficile d'échapper aux averses et aux vents d'Ouest. Seule la Côte d'Azur devrait pouvoir ranger ses anoraks et profiter d'une ambiance plus printanière même si le ciel restera légèrement voilé. Les températures seront à peine de saison, entre 7 et 13°C le matin et de 14 à 20°C pour l'après-midi. La douceur du samedi s'accompagnera à partir de la fin de journée de quelques éclaircies sur le littoral atlantique mais rien de comparable aux week-ends très ensoleillés du mois d'avril.

Pour cette fin de week-end, les températures se rapprochent des normales de saison dans tout le pays au moins pour la seconde partie de journée, en moyenne 17 à 21°C sur l'ensemble du pays contre seulement 8 à 12°C le matin selon La Chaîne Météo. Malgré le vent du nord, il fera beau et sec du Massif Central à la Corse, en passant par Montpellier, Marseille et Nice.

© La Chaîne Météo

Les premiers jours ensoleillés de mai se feront attendre sur les autres parties de la France, qui restent sous l'influence de la "goutte froide". Les orages vont continuer de se déplacer vers le nord pour se concentrer sur le littoral et dans les terres entre Brest et Bordeaux. Quant aux perturbations de la veille, présentes en Bretagne, elles se déplaceront vers le nord-est du pays.

Le soleil fait son retour ce dimanche en France, enfin, mais uniquement sur le pourtour méditerranéen. Le pays sera donc encore coupé en deux ce week-end, avec des averses et des températures automnales sur la moitié nord, alors qu'au sud, le soleil et la douceur font leur retour. Il faudra tout de même patienter pour apprécier les balades en bord de mer mais certains vont pouvoir ranger leur parapluie. C'est surtout en début de semaine prochaine qu'il faudra être attentif, l'anticyclone des Îles britanniques pourrait faire barrière aux dépressions encore au large de l'Atlantique. Ce qui devrait conduire à une semaine calme et douce sur l'ensemble du pays. De quoi profiter du week-end prolongé qui, pour les plus chanceux, commence le 8 mai.